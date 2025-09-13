Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él» Las piezas grandes alcanzan hasta los 24 euros el kilo en algunos puestos. El resto de piezas mantienen sus precios. En las fruterías, preocupa la situación que se vive con la judía y también se va notando la escasa entrada de la fruta de verano

Las ventas en el Mercado comienzan a recobrar su pulso habitual después de un verano marcado por la calma. Muchos de los clientes que han pasado la temporada estival en sus pueblos ya han regresado a la ciudad y han vuelto a llenar sus carros de la compra en los puestos, y esto los vendedores lo notan. «Se está vendiendo más despacio, pero ya vamos recuperando la normalidad», afirma uno de los fruteros, que destaca para LA GACETA cómo el cambio de estación empieza a marcar tanto la oferta como los precios.

En las carnicerías, la tónica es clara: la ternera no deja de subir. Esta semana, el incremento ha sido discreto, en torno a tres céntimos por kilo, pero a él se suman las distintas subidas acumuladas que se han dado en las últimas semanas. «La ternera está subiendo algo cada semana. Ya lo hizo la semana pasada. Esta vez ha subido menos, pero está repercutiendo en otros productos», explica un carnicero. «Antes podías mantener el precio de los filetes. Ahora, cada semana, hay que revisarlo», añade otro profesional del sector.

Los productos derivados tampoco se libran de esta tendencia. El rabo de toro ha pasado de costar 10 euros a casi 13; las patas han subido de los 4,50 a los 4,80 euros y los callos también han experimentado un alza cercana a los 40 céntimos.

En los puestos de fruta y verdura, ya se nota el final del verano y la llegada del frío. Durante los meses estivales, apenas se vendieron verduras como el puerro, pero ahora vuelven a aparecer en la cesta de la compra junto al repollo y otras hortalizas de temporada. Las novedades más celebradas son las chirimoyas, que se pueden encontrar por 4,98 euros el kilo, y las granadas, procedentes de Elche, que se están vendiendo a 3,98 euros el kilo. También ha irrumpido en los mostradores el melocotón de Calanda, muy apreciado por los consumidores, a 4,98 euros el kilo.

Por otro lado, las peras están en plena campaña, con variedades como la limonera y la ercolini en su recta final, y la conferencia, que comienza ahora aunque todavía se presenta un poco dura. Todas ellas se venden entre 2,80 y 2,90 euros el kilo.

El final del verano se nota también en productos como la sandía y el melón. La primera se ofrece a 85 céntimos el kilo, aunque los vendedores reconocen que su textura ya es más granulada. El melón nacional, en cambio, mantiene una excelente calidad y se sitúa entre 1,40 y 1,60 euros el kilo. Las uvas también ganan protagonismo. La variedad local más pequeña se vende a 1,98 euros el kilo, mientras que las más grandes, con pepita, alcanzan los 3,98. Las que no tienen pepita, más demandadas, rondan los 4,98 euros el kilo.

En verduras, el producto estrella es la judía verde, aunque su precio se ha disparado por la escasez. Ya alcanza los 6,98 euros el kilo, tras haber pasado varias semanas por encima de los cinco. «Nunca ha estado barata y ahora prácticamente no le ganamos nada», confiesa una vendedora.

El calabacín y la berenjena también han subido. El primero, muy dependiente de la producción en Salamanca, se ha encarecido unos 60 céntimos y ahora oscila entre los 1,68 y los 1,80 euros el kilo. La berenjena se vende en algunos puestos a 3,98 euros el kilo.

En el mercado del pescado, el protagonista es el bonito. A medida que se acerca el final de la temporada, su precio se ha disparado. En algunos mostradores, ha pasado de costar 15 a 24 euros el kilo, mientras que, en otros, se ofrecen piezas más pequeñas entre 11,99 y 13,99 euros el kilo.

«El salto ha sido impresionante, pero es normal, porque la temporada se acaba», explica un pescadero. Los demás productos mantienen precios más estables. El salmón continúa en torno a 9,90 euros el kilo, mientras que productos muy consumidos como la sardina y el boquerón han mejorado su cotización. Esta semana se venden a 5,90 euros el kilo.