Retenciones en San Pablo por el traslado de un paso de Semana Santa
La Policía Local ha cortado el paso en la vía para que puedan desplazarse provocando el parón de los vehículos, entre ellos, dos buses
La Gaceta
Salamanca
Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:24
El desplazamiento de un paso de Semana Santa por la calle San Pablo ha provocado retenciones la tarde de este sábado entre las 19:00 y las 19:30 aproximadamente.
La Policía Local cortó el acceso y varios vehículos, entre ellos dos buses, se quedaron parados durante varios minutos sin poder avanzar.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.