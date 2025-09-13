Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde

Había salido a pasear en la mañana de este viernes

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:01

Guardias Civiles del Puesto de La Alberca han rescatado a una mujer desaparecida en el término municipal de Las Casas del Conde en la tarde de este viernes, según explica la Guardia Civil de Salamanca en sus perfiles de redes sociales.

La mujer fue localizada en un bancal, caída y con magulladuras. La desaparecida salió a dar un paseo en la mañana de este viernes y al no regresar a la hora habitual, la familia lo comunicó de inmediato. Se activó un operativo en el que participaron activamente los familiares directos de la mujer. Fue determinante para dar con ella que llevara con ella su teléfono móvil.

