Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico El diestro salmantino sufrió un tremendo pisotón cuando trataba de dar una larga cambiada al toro de mayor tonelaje del festejo, con 659 kilos. Su presencia en Madrid, muy en el aire

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:19

El diestro Damián Castaño ha acabado el segundo festejo del abono de La Glorieta en el Complejo Asistencial de la capital para evaluar una posible fisura de cadera, por el tremendo pisotón sufrido por Jilguerito -el toro de mayor romana del encierro, con sus 659 kilos a cuestas- cuando trataba de librar la larga cambiada después de haberse puesto a portagayola.

El parte médico firmado por la doctora Beatriz Montejo dice lo siguiente: «El matador D. DAMIÁN CASTAÑO PÉREZ ha sido atendido en la enfermería de la plaza de toros La Glorieta al finalizar la lidia del 4º toro, tras sufrir una contusión directa en la cresta ilíaca derecha por éste, que le ocasiona dolor e impotencia funcional, impidiéndole la extensión y abducción de la cadera. Se deriva a hospital en situación de estabilidad hemodinámica y estabilidad pélvica para completar estudio por imagen. Pronóstico: Reservado».

Damián Castaño estaba anunciado este domingo en Las Ventas con toros de José Escolar y Rehuelga, en el primero de los desafíos toristas del mes de septiembre, junto con Juan de Castilla y Miguel Andrades. Su presencia en este festejo está muy en el aire por el percance sufrido este sábado en La Glorieta; es más, a falta de confirmación oficial, su cuadrilla daba por descartado a este medio participar en este festejo.