Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Damián Castaño camino de la enfermería tras pasaportar al cuarto toro, el que le provocó la lesión en la cadera.

Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico

El diestro salmantino sufrió un tremendo pisotón cuando trataba de dar una larga cambiada al toro de mayor tonelaje del festejo, con 659 kilos. Su presencia en Madrid, muy en el aire

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:19

El diestro Damián Castaño ha acabado el segundo festejo del abono de La Glorieta en el Complejo Asistencial de la capital para evaluar una posible fisura de cadera, por el tremendo pisotón sufrido por Jilguerito -el toro de mayor romana del encierro, con sus 659 kilos a cuestas- cuando trataba de librar la larga cambiada después de haberse puesto a portagayola.

El parte médico firmado por la doctora Beatriz Montejo dice lo siguiente: «El matador D. DAMIÁN CASTAÑO PÉREZ ha sido atendido en la enfermería de la plaza de toros La Glorieta al finalizar la lidia del 4º toro, tras sufrir una contusión directa en la cresta ilíaca derecha por éste, que le ocasiona dolor e impotencia funcional, impidiéndole la extensión y abducción de la cadera. Se deriva a hospital en situación de estabilidad hemodinámica y estabilidad pélvica para completar estudio por imagen. Pronóstico: Reservado».

Damián Castaño estaba anunciado este domingo en Las Ventas con toros de José Escolar y Rehuelga, en el primero de los desafíos toristas del mes de septiembre, junto con Juan de Castilla y Miguel Andrades. Su presencia en este festejo está muy en el aire por el percance sufrido este sábado en La Glorieta; es más, a falta de confirmación oficial, su cuadrilla daba por descartado a este medio participar en este festejo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
  2. 2 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  3. 3 Quedará en una anécdota
  4. 4 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  5. 5 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  6. 6 Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
  7. 7 La poca demanda de patatas hace que queden aún un 80% en la tierra
  8. 8 Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida
  9. 9 «El futuro de la Traumatología va enfocado a resolver problemas del modo menos agresivo posible»
  10. 10 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este sábado 13 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico

Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico