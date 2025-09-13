Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los participantes este sábado en La Valmuza Golf.

La Valmuza Golf reparte billetes para los Nacionales sub 16, infantil y alevín

Además, el torneo sirvió como puntuable para confeccionar el equipo de Castilla y León infantil

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:26

La Valmuza Golf acogió este sábado un Puntuable de Acceso a los Campeonatos de España sub 16, infantil y alevín de 2026, además de un Puntuable para el Ránking de selección del equipo de Castilla y León para el Nacional de Federaciones Autonómicas infantil, que se celebrará también en el campo salmantino a mediados de octubre. La modalidad de juego fue Individual Medal Play.

En la categoría sub 21 los primeros clasificados fueron Fernando Elías y Diana Fraile, con unas tarjetas de 69 y 75 golpes, respectivamente. En el caso de los infantiles, el triunfo fue para Gonzalo Álvarez con 71 golpes, seguido por Manuel Cano con 73.

Los primeros en la clasificación alevín fueron Enzo Jiménez, con 71 golpes, e Irene Elías, con 80.

También hubo competición para los benjamines. Marco Rojas (33), Paula Casas (34) y Juan Aparicio (37) se clasificaron por este orden, mientras que en el caso del los benjamines con hándicap no nacional se impusieron Eva Miguel y Álvaro Sánchez, ambos con 23 puntos.

Este domingo La Valmuza Golf encara su cuarto día consecutivo de competición con la tercera prueba del Circuito de Parejas Cárnicas Iglesias, antes de que el próximo fin de semana llegue la quinta edición del Torneo Grupo Andrés.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
  2. 2 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  3. 3 Quedará en una anécdota
  4. 4 Tres policías salvan la vida a un hombre en la calle: «Sentimos que fuimos sus ángeles de la guarda y eso no lo olvidaremos»
  5. 5 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  6. 6 Unos vecinos valientes y un desfibrilador: la historia del pueblo salmantino que salvó la vida a Rogelio
  7. 7 La poca demanda de patatas hace que queden aún un 80% en la tierra
  8. 8 Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida
  9. 9 «El futuro de la Traumatología va enfocado a resolver problemas del modo menos agresivo posible»
  10. 10 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este sábado 13 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Valmuza Golf reparte billetes para los Nacionales sub 16, infantil y alevín

La Valmuza Golf reparte billetes para los Nacionales sub 16, infantil y alevín