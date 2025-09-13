La Valmuza Golf reparte billetes para los Nacionales sub 16, infantil y alevín Además, el torneo sirvió como puntuable para confeccionar el equipo de Castilla y León infantil

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:26 Comenta Compartir

La Valmuza Golf acogió este sábado un Puntuable de Acceso a los Campeonatos de España sub 16, infantil y alevín de 2026, además de un Puntuable para el Ránking de selección del equipo de Castilla y León para el Nacional de Federaciones Autonómicas infantil, que se celebrará también en el campo salmantino a mediados de octubre. La modalidad de juego fue Individual Medal Play.

En la categoría sub 21 los primeros clasificados fueron Fernando Elías y Diana Fraile, con unas tarjetas de 69 y 75 golpes, respectivamente. En el caso de los infantiles, el triunfo fue para Gonzalo Álvarez con 71 golpes, seguido por Manuel Cano con 73.

Los primeros en la clasificación alevín fueron Enzo Jiménez, con 71 golpes, e Irene Elías, con 80.

También hubo competición para los benjamines. Marco Rojas (33), Paula Casas (34) y Juan Aparicio (37) se clasificaron por este orden, mientras que en el caso del los benjamines con hándicap no nacional se impusieron Eva Miguel y Álvaro Sánchez, ambos con 23 puntos.

Este domingo La Valmuza Golf encara su cuarto día consecutivo de competición con la tercera prueba del Circuito de Parejas Cárnicas Iglesias, antes de que el próximo fin de semana llegue la quinta edición del Torneo Grupo Andrés.