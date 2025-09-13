La segunda de abono, en directo desde la plaza de toros de La Glorieta
Los diestros Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín, que fue el triunfador de la Feria del año pasado, anunciados con seis toros de la ganadería de Vellosino, en primera corrida de toros de la Feria
Javier Lorenzo
Salamanca
Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:38
18:42
Derriba al piquero el imponente segundo, de casi ¡6 años!
Ovacionado de salida el segundo, que se enchiqueró como quinto esta mañana, y que Diego San Román decidió adelantar el turno. Toro de despampanante porte, por su seriedad, cuajo y hondas y altas hechuras. Está a solo un mes de cumplir los ¡seis años! Flojeó y no se terminó de entregar de salida. Despertó en el tercio de varas, en el que le costó meterle las cuerdas a Pedro Manuel Muñoz , que soportó dura refriega y casi en las últimas terminó derribando. Se llevó la ovación del publico el piquero, sin el toro apenas inmutarse.
Enlace copiado
18:32
Gitanito salió con un pitón partido y el palco lo devolvió de inmediato
El segundo, Gitanito de nombre, número 123, cinqueño (nacido en mayo de 2020) y con 540 kilos de peso, de Vellosino, salió al ruedo con el pitón izquierdo partido por la cepa, tras lastimarse en los chiqueros. De inmediato salió al tapete presidencial el pañuelo verde, que lo devolvía a corrales sin que apenas le dieran un capotazo
Enlace copiado
18:26
Ovación para Damián Castaño con el inválido primero de Vellosino
Trató de torear siempre relajado a un toro noble que se defendió siempre, que tuvo rácanas y muy cortas embestidas, cuando le forzaba y bajaba la mano reducía aun más su corto viaje y calamocheaba y pegaba un derrote cuando le aliviaba. No fue fácil empresa dominar tanta invalidez, pese a su nobleza y ausencia de maldad. Damián Castaño a un toro inválido que presentó unos pitones vergonzosos, totalmente escobillados. Se gustó en unos naturales de frente y a pies juntos con intermitencia. Pinchazo y estocada atravesada que escupe, rematada con dos descabello. OVACIÓN CON SALUDOS
Enlace copiado
18:13
Muy flojo el primer Vellosino
Salió al revés a la plaza, dirigiéndose a los tendidos de sol. Abanto y flojo, mostró su debilidad de inicio, acrecentada en las nobles y apagadas embestidas al capote de Damián Castaño que lo recibió con temple, ganando terreno pero rectificando en cada capotazo. Puyazo de mero trámite de Adrián Majada, breve y sin apenas castigo y salió derrumbado de ahí. Los pitones totalmente escobillados, como brochas los dos indignos pitones. Yeremi en la brega hace labor de enfermero y Rubén Sánchez y Alberto Carrero cumplen el trámite de banderillas sin más.
Enlace copiado
18:03
¡Arranca el paseíllo!
Damián Castaño, vestido de blanco y oro; Diego San Román, de rosa palo y oro; e Ismael Martín, de sangre de toro y oro trenzan el segundo paseíllo de la Feria de Salamanca, con menos de media entrada en los tendidos, unos cuatro mil espectadores. Al finalizar el paseíllo, una vez más sonó el himno nacional con la plaza en pie
Enlace copiado
17:57
Tal día como hoy... 13 de septiembre en La Glorieta
Los 13 de septiembre en La Glorieta se vivieron felices historias ganaderas. Antonio Ferrera indultó a Liricoso de Montalvo en 2018. También un 13 de septiembre, tres toros fueron premiados con la vuelta al ruedo en lo que va de siglo: Ocultado de Montalvo, al que Gallo cortó una oreja; Burgués de Domingo Hernández al que desorejó Alejandro Talavante; como Jesulín de Ubrique de Carretillo, de Puerto de San Lorenzo que en 2008 hizo se ganó el pañuelo azul.
Enlace copiado
17:56
Damián Castaño, quinto paseíllo en La Glorieta
Damián Castaño cumple hoy su quinto paseíllo en La Glorieta: Las tres primeras fueron como novillero con picadores (2009, 2010 y 2011) y una de matador de toros (2019) ante una muy seria corrida de toros de Adelaida Rodríguez, actuando junto a Domingo López Chaves y Alejandro Marcos.
Enlace copiado
17:55
Ismael Martín, actuaciones y puertas grandes
Ismael Martín tomó la alternativa el 29 de junio de 2024 en Burgos y, desde entonces ha toreado trece corridas de toros, en las seis del año pasado salió a hombros y de las siete de este en cinco abrió la puerta grande.
Enlace copiado
17:54
Todos pendientes de Vellosino
Tres toros de imponente cuajo y otros tres de menos volumen pero descaradas encornaduras forman el sexteto de la ganadería de Vellosino, protagonista de hoy, que se mostró en el desenjaule, que se llevó la aprobación del aficionado de La Glorieta, plaza en la que lidió su primer toro en 2005 y su primera corrida de toros completa en 2007. Es su octava corrida de toros completa en la Feria.
- Cuatro toreros salieron a hombros con los toros de Vellosino en La Glorieta: López Chaves (2007), Miguel Ángel Perera (2008, 2023 y 2024), Juan del Álamo (2018) y Borja Jiménez (2024).
- El bravísimo e inolvidable toro de nombre Madrileño , lidiado por Miguel Ángel Perera el 10 de septiembre de 2023, ha sido la gran cima de la ganadería de Manuel Núñez Elvira en toda su historia en la plaza de La Glorieta. El diestro extremeño le cortó las dos orejas a aquel toro colorado, ojo de perdiz y bociclaro de capa, nº107, y de 617 kilos de peso, no solo fue premiado con la vuelta al ruedo sino que además fue proclamado con el Toro de Oro, el prestigioso galardón que concede la Junta de Castilla y León al toro más bravo de la Feria.
17:53
Nadie se esperaba a San Román en los carteles...
Quien nadie se esperaba en el abono es el mexicano Diego San Román que, sin embargo, siempre estuvo en la mente de la empresa, que lo tiene entre sus protegidos. Llega con el aval de una seria y valerosa confirmación en la feria de San Isidro y también arrastrando una grave lesión de talón de Aquiles, sin apenas torear en todo el verano. Una incógnita y un perfecto desconocido para el aficionado pese a sumar ya tres tardes (2018, 2019 y 2021) de novillero en esta plaza.
Enlace copiado
17:53
Damián Castaño, a sangre y fuego
Damián Castaño fue el último en encontrar un sitio en las combinaciones de esta Feria, a la que ya casi se había acostumbrado a que lo olvidaran. Vuelve a La Glorieta después de seis años de ausencia y de su único paseíllo como matador de toros ante sus paisanos. Ha sido el diestro salmantino que más compromisos y festejos ha asumido este año en las plazas del gran circuito de la temporada: Madrid (dos tardes, antes de afrontar mañana la tercera del año), Pamplona y Bilbao (una oreja);y en Francia hizo el paseíllo en otras dos de primera categoría como Vic-Fezensac y Mont de Marsan. Aquí recibió una grave cornada en el gemelo, como grave fue la que le infirió uno de Adolfo Martín en la inauguración de la temporada en Las Ventas. Año sin tregua, como todos en la vida de Damián, pero este con el mayor número de contratos de su vida y también con el mayor número de retos de compromiso mayor (además de las cimas de la temporada también Santander, Azpeitia o los seis toros de San Agustín). La espada frenó y empañó un año en el que volvió a tener que saborear las divisas más duras y las que nadie quiere.
Enlace copiado
17:52
Vuelve el triunfador de la Feria de 2024
Paradojas del toreo moderno. Ismael Martín se presentó como matador de toros en La Glorieta en la corrida concurso de ganaderías del año pasado y certificó su primer paseíllo mayor en esta plaza no solo con tres orejas si no con una aprobación general que llamó la atención. Fue el último torero en entrar en acción de aquel abono y ninguno antes logró poner la plaza en pie como lo consiguió el joven valor de Cantalpino. Sorprendentemente templado con el capote, arrollador con las banderillas, medido con la muleta y contundente con la espada: tres orejas y puerta grande. Este año contaron siempre con él como uno de los fijos pero no le dieron opción de nada. Vuelve de nuevo a Salamanca tras cortar el martes dos orejas a un imponente encierro en Navaluenga (Ávila). Burgos, Guijuelo, Peñaranda y Toro también las certificó con puertas grandes, en una campaña de siete corridas de toros, en la que confirmó la alternativa en Madrid por San Isidro que, junto a Sahagún, fue la única que no salió a hombros. También toreó en Las Azores y firmó un arrollador periplo en el verano de Perú con ocho corridas de toros.
Enlace copiado
17:50
Cuajado y viejo encierro de Vellosino
En toda la Feria saldrá ninguna corrida de toros con el cuajo, la hondura y la seriedad como la de Vellosino de esta tarde, que anuncia al cartel más modesto de la cartelería, aunque ahí se incluya al triunfador del último serial. Cuatro toros cinqueños y dos de ellos, 4º y 5º, sobrepasan con creces los 600 kilos.
17:41
Damián Castaño, de camino a la plaza en coche de época
Damián Castaño viaja ya a la plaza de toros de La Glorieta desde el hotel en el que se ha vestido en la calle la Rúa en un coche de época, acompañado por su mozo de espadas y los miembros de su cuadrilla. El diestro salmantino viste con el terno blanco y plata que lució en tardes relevantes del año como Pamplona, Santander y Bilbao...
FOTOS: MANU LAYA
17:35
2ª de abono
La Feria de Salamanca anuncia esta tarde el segundo festejo de abono, primera corrida de toros en la que se lidiará un encierro de la ganadería de Vellosino , para Damián Castaño , Diego San Román e Ismael Martín , que harán el paseíllo en apenas 25 minutos (18:00 horas).
Enlace copiado
17:33
Bienvenidos a La Glorieta
Buenas tardes y bienvenidos a la plaza de toros de La Glorieta
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.