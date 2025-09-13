La segunda de abono, en directo desde la plaza de toros de La Glorieta

17:54

Todos pendientes de Vellosino

Tres toros de imponente cuajo y otros tres de menos volumen pero descaradas encornaduras forman el sexteto de la ganadería de Vellosino, protagonista de hoy, que se mostró en el desenjaule, que se llevó la aprobación del aficionado de La Glorieta, plaza en la que lidió su primer toro en 2005 y su primera corrida de toros completa en 2007. Es su octava corrida de toros completa en la Feria.

- Cuatro toreros salieron a hombros con los toros de Vellosino en La Glorieta: López Chaves (2007), Miguel Ángel Perera (2008, 2023 y 2024), Juan del Álamo (2018) y Borja Jiménez (2024).

- El bravísimo e inolvidable toro de nombre Madrileño , lidiado por Miguel Ángel Perera el 10 de septiembre de 2023, ha sido la gran cima de la ganadería de Manuel Núñez Elvira en toda su historia en la plaza de La Glorieta. El diestro extremeño le cortó las dos orejas a aquel toro colorado, ojo de perdiz y bociclaro de capa, nº107, y de 617 kilos de peso, no solo fue premiado con la vuelta al ruedo sino que además fue proclamado con el Toro de Oro, el prestigioso galardón que concede la Junta de Castilla y León al toro más bravo de la Feria.