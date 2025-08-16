Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 16 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:54

Salamanca, en llamas: cinco incendios activos, uno en nivel 2, gente desalojada y un pueblo que ha recuperado el agua potable

Efectivos aéreos y terrestres trabajan sin descanso en Cipérez, El Payo, La Alberca, Gallegos de Argañán y Serradilla del Arroyo

Pintada vandálica en el toro de Osborne de Arapiles

Aunque no es BIC como los de Andalucía, el Supremo lo ve como un símbolo a proteger

Permiten el realojo de los vecinos de El Payo tras los incendios

El pueblo continúa en nivel 2 por los incendios

La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Barbalos

El desaparecido, de 77 años y con síntomas de alzhéimer, fue visto por última vez en su vivienda y podría necesitar ayuda para desplazarse

La Secretaria de Estado de Migraciones deja en suspenso el centro de Puente Ladrillo

El Ministerio condiciona su uso como espacio de acogida «a las necesidades» que vayan surgiendo pero ya no ve claro si seguirá adelante con su rehabilitación

José Santos, bombero desde hace cuatro décadas: «En un incendio, lo más importante es la vida»

José Santos Jiménez, sargento y jefe de guardia en el parque de Bomberos de Salamanca, acumula casi 38 años de experiencia enfrentándose a fuegos, rescates y otros peligros

Tirón de orejas municipal a un piso turístico por tender ropa en un balcón de la Plaza

El reglamento municipal de uso del ágora contempla multas de hasta 750 euros, pero la ausencia de acta policial impide imponerla

Estos son los festejos taurinos que se podrán ver este fin de semana por televisión

Destaca la corrida de toros de mañana domingo con los toros de Miura desde Sanlúcar de Barrameda y la actuación de esta tarde del salmantino Noel García en la semifinal del certamen de escuelas taurinas de Andalucía, ambas por Canal Sur

