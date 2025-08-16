José Santos, bombero desde hace cuatro décadas: «En un incendio, lo más importante es la vida» José Santos Jiménez, sargento y jefe de guardia en el parque de Bomberos de Salamanca, acumula casi 38 años de experiencia enfrentándose a fuegos, rescates y otros peligros

José Santos, vestido con su ropa de trabajo, en el Parque de Bomberos de Salamanca junto a uno de los camiones que conducen para acudir a una emergencia y sofocar el fuego

Alejandro Sardón Salamanca Sábado, 16 de agosto 2025, 19:24

«Siempre tuve muy claro que me gustaban los trabajos de acción, era lo que necesitaba», cuenta José Santos, actual sargento y jefe de guardia en el parque de Bomberos de Salamanca, mientras explica por qué lleva casi 38 años trabajando en rescates, incendios y demás situaciones de riesgo y continúa con el mismo buen ánimo. Nos recibe en una semana complicada para ellos, en la que las altas temperaturas por el episodio de ola de calor y las fuertes rachas de viento están generando incendios en zonas de pasto cercanas a la capital y también en otros puntos como La Alberca donde algunas dotaciones han acudido a ayudar.

Aunque para él no es algo extraño. Es su rutina, su vida profesional, especialmente ahora en verano. «Entré aquí con 20 años recién cumplidos. Empecé la carrera de Geología, pero no me convenció mucho y justo salieron unas oposiciones para bombero», relata Santos.

A diferencia del trabajo de bombero forestal, el bombero urbano cuenta con el mismo volumen de trabajo durante los doce meses: «Se cocina todo el año, incluso quizá en invierno haya más fuegos de interior porque hay más aparatos de calefacción, la gente pasa más tiempo en casa. Aunque ahora tenemos también incendios de pasto», asegura el sargento del cuerpo de bomberos. Por ejemplo, este pasado lunes tuvieron que luchar contra las llamas que se originaron en el polígono de Los Montalvos en Carbajosa de la Sagrada, mientras que la semana pasada hicieron frente a dos fuegos en viviendas de la ciudad. Y son solo varios casos, porque la actividad es continua.

En estas cuatro décadas de trayectoria, ha vivido situaciones complicadas que hay que saber gestionar e intentar no llevarlas al terreno personal. En su caso, José confesaba que tiene algunos apoyos esenciales: «A veces cuesta mucho no llevarse el trabajo a casa, pero el uniforme ayuda, y también el trabajo en equipo. El compañerismo, venir aquí y sufrir estas historias juntos ayuda».

José Santos es otro héroe que no se siente como tal, ya que considera que es una de las tareas que engloba su ámbito profesional. Sin embargo, sí ha ayudado a salvar vidas a lo largo de su carrera. El bombero guarda en su memoria un episodio al inicio de su carrera que le quedó marcado por la corta edad de los afectados: «Recuerdo un fuego en la avenida de Italia, año 90. Tres niños que estaban solos en la vivienda porque sus padres tenían un bar y trabajaban. El edificio estaba lleno de humo. Los rescatamos, pero son momentos que no se olvidan». Otra situación arriesgada fue la del incendio del Convento de Carvajal en el año 2000: «Estábamos subidos en un tejado y se cayó. Nos quedamos colgando de un muro… tuvimos muchísimo trabajo allí», narra el sargento.

Añade también que, según va cumpliendo años, su sensación a la hora de enfrentarte a estos peligros varía: «Con un tiempo de experiencia, me acostumbré, pero cuando tuve hijos era muy duro, sobre todo si había involucrados críos. Ahora depende del momento, porque hay situaciones duras».

En cuanto a los graves incendios que han asolado distintas zonas del país esta semana, el bombero recalca la importancia de atender a las indicaciones de las autoridades a la hora de desalojar el hogar: «Es muy difícil dejar atrás todo lo que tienes, pero cuando se evacúa una zona es porque se corre peligro. En un incendio, lo más importante es la vida», sentencia. Él y sus compañeros se encargarán de mantener la seguridad del resto ante el peligro de las llamas.

