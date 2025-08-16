Tirón de orejas municipal a un piso turístico por tender ropa en un balcón de la Plaza El reglamento municipal de uso del ágora contempla multas de hasta 750 € pero la ausencia de acta policial impide imponerla

Carlos Rincón Sábado, 16 de agosto 2025, 07:20

La fotografía realizada por una lectora de LA GACETA le ha supuesto un tirón de orejas a un alojamiento turístico de la Plaza Mayor. El Ayuntamiento ha enviado un requerimiento a sus propietarios después de que a principios de esta semana las personas alojadas en él utilizasen un balcón del monumento más emblemático de Salamanca como tendedero y colgasen ropa en su barandilla.

El Reglamento Municipal de uso de la Plaza Mayor estable como infracción leve «tender o exponer ropas, prendas de vestir y elementos domésticos en balcones, ventanas, antepechos, terrazas exteriores o paramentos de edificios de la Plaza mayor situados hacia la vía pública o cuando sean visibles desde esta». A quien infrinja la norma se le pueden imponer multas de hasta 750 euros, como recoge la notificación que la Policía Administrativa ha enviado a este piso turístico.

No obstante, en este caso no se la ha podido sancionar al no haber levantado acta ningún agente municipal en el momento de la infracción, pero sí advierten a los propietarios que, si vuelve a ocurrir, puede que no tengan tanta suerte.