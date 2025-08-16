Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una pintada vandálica en el toro de Osborne.

Pintada vandálica en el toro de Osborne de Arapiles

Aunque no es BIC como los de Andalucía, el Supremo lo ve como un símbolo a proteger

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:52

Los vándalos han vuelto a cebarse con un elemento muy representativo del paisaje nacional que se encuentra en esta provincia. El toro de Osborne situado en el municipio de Arapiles, en el acceso sur a la capital del Tormes, ha sido dañado con una pintada que resalta sobre el negro absoluto que caracteriza esta silueta.

Con el objetivo de darles mayor protección, en Andalucía se declararon hace años Bien de Interés Cultural (BIC) varias de estas originales vallas publicitarias. Ninguna de las dos que hay en Salamanca —hay otra en la A-50 entre Encinas de Abajo y Ventosa del Río Almar— goza de esa protección. No obstante, estas, al igual que las otras 87 que aún están repartidas por toda España, fueron indultadas por acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de marzo de 1998.

Ante la normativa estatal que obligaba a retirar las vallas publicitarias de las carreteras españolas, el Tribunal Supremo estableció en una sentencia que el toro de Osborne había superado «su inicial sentido publicitario» y se había convertido en «un elemento decorativo del paisaje» nacional. Ante ello, el Gobierno central decidió entonces respetar los que aún quedaban. Eso sí, la entidad responsable de su mantenimiento es la Fundación Osborne, que tendrá que encargarse de la limpieza de la pintada.

