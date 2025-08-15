La despedida de El Capea, en directo desde Guijuelo

18:13

Todos los toros de la última tarde de El Capea

El festejo lo abrirán dos toros cinqueños, el resto son cuatreños, todos de pelo negro a excepción del tercero, de Victorino Martín, que en de capa cárdena. Los seis últimos toros de la carrera en España de El Capea son los siguientes

- 1º. Bailador, número 31, de la ganadería de San Pelayo (Verónica Gutiérrez Lorenzo), negro, de 530 kilos y nacido en enero de 2020

- 2º. Colonizador, número 97, de Domingo Hernández, negro, de 530 kilos, nacido en enero de 2020.

- 3º. Bostezito , número 4, con el hierro de Victorino Martín, cárdeno de capa, con 510 kilos de peso y nacido en febrero de 2021.

- 4º. Servilón, número 149, con el hierro y la divisa de Puerto de San Lorenzo , de pelo negro, con 520 kilos y nacido en diciembre de 2020.

- 5º. Travieso, nº 24, de El Freixo, negro de capa, con 505 kilos y nacido en marzo de 2021.

- 6º. Africano, número 40, de la ganadería de Carmen Lorenzo, negro de capa, de 525 kilos y nacido en marzo de 2021.

Como sobrero está previsto un toro de la ganadería de El Capea, de nombre Bondadoso, número 28, negro bragado, de 535 kilos y nacido en marzo de 2020.