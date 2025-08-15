La despedida de El Capea, en directo desde Guijuelo
El diestro salmantino, a sus 45 años, que mañana cumplirá 21 de alternativa y con cerca de medio millar de corridas de toros en su carrera en cosos de nueve países, lidiará hoy los seis últimos toros de su vida en España en el festejo que abre la feria de Guijuelo donde actuará en solitario ante seis toros de San Pelayo, Domingo Hernández, Victorino Martín, Puerto de San Lorenzo, El Freixo y Carmen Lorenzo.
Guijuelo
Viernes, 15 de agosto 2025, 19:12
19:11
Silencio para El Capea en el primero de la encerrona
Tras brindar a su sobrina, en el tendido junto a la hermana del torero, Verónica Gutiérrez Lorenzo. El Capea inició la faena del primer toro por templados ayudados por alto con los que ganó terreno para asentarse en los medios e iniciar allí su faena. Templado el torero, el toro tiene calidad y bondad, pero poca fuerza y nula transmisión. Salió desentendido de las suertes y tras la segunda tanda ya buscó las tablas el de San Pelayo. En la tercera tanda por la izquierda, ya no quiso saber nada ni pelea alguna. El Capea se metió encima y se adornó entre los pitones, con el toro ya pegado a tablas. Estocada desprendida con larga agonía que se prolonga después de levantar Toñete al toro con la puntilla. Silencio.
18:56
Recibe al primer con un farol de rodillas
Con un farol de rodillas recibió El Capea a Bailador, de San Pelayo, para continuar después por un toreo a pies juntos ganado terreno y rematando en los medios. Empujó el toro con fijeza en el caballo que montaba Jacobo Álvarez , pero con poca fuerza, acusando la voltereta que sufrió antes de ese primer envite. Quitó el Capea por tafalleras, rematando con revolera. Brega medido Porritas de Guijuelo, clava espectacular Joao Ferreira
18:51
Ovación de bienvenida y Bailador en el ruedo
Antes de salir al ruedo el primer toro de la tarde El Capea ha recogido una ovación del público desde el tercio, como ánimo antes de afrontar la tarde. Bailador de San Pelayo, ya está en el ruedo
18:50
Un jamón y un cartel de recuerdo
Al finalizar el paseíllo y antes de salir el primer toro, se le ha entregado a El Capea un jamón de la Denominación de Origen de Guijuelo, y también a los ganaderos, que recogieron las nuevas generaciones de cada casa ganadera; así como el cartel exclusivo pintado y diseñado por David García Sánchez, que entregó el propio autor. Y también una placa conmemorativa.
18:42
El paseíllo
Con 10 min de retraso arrancó el paseíllo encabezado por El Capea en solitario.
18:39
El Capea, con sus cuadrillas y sobresalientes
Todos los hombres que pisarán el ruedo eta tarde en el Guijuelo, posan en el patio de cuadrillas...
18:38
Casi tres cuartos de entrada en los tendidos
Cos los tendidos de sombra casi llenos y más de la mitad de los de sol, la plaza presenta unos tres cuartos de entrada cubiertos al reclamo de Pedro Gutiérrez 'El Capea'
18:34
El cartel de la alternativa, en Guijuelo ¡21 años después!
En el callejón de la plaza de toros de Guijuelo ya se encuentran también los matadores de toros Javier Conde y Julián López 'El Juli' , vestidos de paisano, que fueron padrino y testigo de la alternativa de El Capea el 16 de agosto de 2004 en el coso de La Malagueta de Málaga.
18:28
El Capea, ya en el patio de cuadrillas
Sobre las 18:20 horas ha llegado al patio de cuadrillas Pedro Gutiérrez 'El Capea' , vestido de azul marino y oro y recibiendo el calor y apoyo de los aficionados.
18:23
Tres cuadrillas, a las órdenes de El Capea
Pedro Gutiérrez 'El Capea' estará acompañado esta tarde en su despedida de los ruedos en Guijuelo por tres cuadrillas, formadas por estos seis picadores y estos nueve banderilleros, además de un mozo de espadas y tres ayudas:
18:20
Dos veteranos, como sobresalientes
Junto a El Capea harán el paseíllo, actuando como sobresalientes, los matadores de toros salmantinos Pepe Luis Gallego y Salvador Ruano .
18:14
Un encierro con 520 kilos de promedio
El encierro de la despedida de El Capea promedió 520 kilos, entre los 530 de los dos primeros que fueron los de más peso (San Pelayo y Domingo Hernández) y los 505 del quinto (El Freixo) que fue el más pequeño.
18:13
Todos los toros de la última tarde de El Capea
El festejo lo abrirán dos toros cinqueños, el resto son cuatreños, todos de pelo negro a excepción del tercero, de Victorino Martín, que en de capa cárdena. Los seis últimos toros de la carrera en España de El Capea son los siguientes
- 1º. Bailador, número 31, de la ganadería de San Pelayo (Verónica Gutiérrez Lorenzo), negro, de 530 kilos y nacido en enero de 2020
- 2º. Colonizador, número 97, de Domingo Hernández, negro, de 530 kilos, nacido en enero de 2020.
- 3º. Bostezito , número 4, con el hierro de Victorino Martín, cárdeno de capa, con 510 kilos de peso y nacido en febrero de 2021.
- 4º. Servilón, número 149, con el hierro y la divisa de Puerto de San Lorenzo , de pelo negro, con 520 kilos y nacido en diciembre de 2020.
- 5º. Travieso, nº 24, de El Freixo, negro de capa, con 505 kilos y nacido en marzo de 2021.
- 6º. Africano, número 40, de la ganadería de Carmen Lorenzo, negro de capa, de 525 kilos y nacido en marzo de 2021.
Como sobrero está previsto un toro de la ganadería de El Capea, de nombre Bondadoso, número 28, negro bragado, de 535 kilos y nacido en marzo de 2020.
18:11
Africano es el toro de la despedida
El Capea se despedirá de los ruedos con el toro Africano , número 40, un toro con el hierro de su madre, Carmen Lorenzo, negro de capa, de 525 kilos y nacido en marzo de 2021.
18:10
Un periplo triunfal en Guijuelo: ¡9 puertas grandes en nueve tardes!
En Guijuelo Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ lidió corridas de toros de Vellosino (2005, dos orejas), Sayalero (2009, dos orejas), Mercedes Pérez Tabernero (2011, dos orejas), El Pilar (2019, tres orejas), Carmen Lorenzo (2021, tres orejas; dos veces en 2022, cuatro orejas en junio y tres en agosto), Domingo Hernández (2023, dos orejas) y Victorino Martín (2024, dos orejas). Esta imagen recuerda la salida a hombros de la tarde triunfal del año pasado junto a José Garrido, Manuel Escribano y el ganadero Victorino Martín, a hombros.
18:08
Hoy, su décimo paseíllo en Guijuelo
El Capea hará esta tarde en Guijuelo el décimo paseíllo de su carrera. En esta plaza se presentó el 19 de junio de 2005, junto a Javier Conde y El Capea, ante toros de Vellosino. No falló ni un año desde 2019. Hasta el momento ha cortado 23 orejas y salió a hombros en todas las tardes en las que toreó.
18:07
Las cifras de su carrera
El Capea afronta esta tarde en Guijuelo su corrida de toros número 240 en ruedos de España y Francia desde aquella tarde en la que tomó la alternativa hace 21 años. En 2005, 2006 y 2007 alcanzó sus mayores cifras con 35, 35 y 30 corridas de toros respectivamente. Si se suman las actuaciones en América, fundamentalmente en México, la cifra se duplica. El Capea ha toreado en nueve países diferentes.
De todas ellas, 12 tardes fueron en Las Ventas de Madrid, donde confirmó su alternativa el 12 de mayo de 2006 de manos de El Fandi y Sebastián Castella, con toros de Garcigrande. De ahí en adelante toreó 11 corridas de toros más en esta plaza (todas en San Isidro). Cortó una oreja a un toro de Salvador Domecq el 9 de mayo de 2009. Su último paseíllo fue en San Isidro de 2016.
Además, 11 paseíllos fueron en Salamanca, donde El Capea se presentó el 14 de septiembre de 2004 en La Glorieta, y ahí sumó once tardes, la última en 2013. En esta plaza cortó siete orejas, salió a hombros por la puerta grande en 2004 y 2007.
18:05
Mañana cumple 21 años de alternativa
Pedro Gutiérrez 'El Capea' pone fin esta tarde en Guijuelo a una carrera como matador de toros que comenzó el 16 de agosto de 2004 en la plaza de toros de La Malagueta de Málaga. Allí, en una plaza de primera categoría, se doctoró como matador de toros en una corrida donde se lidiaron reses de Daniel Ruiz, compartiendo cartel con Javier Conde que ejerció como padrino y El Juli de testigo de la ceremonia.
18:03
Sofocante calor
Tarde soleada y de tremendo calor en Guijuelo, con 34 grados de temperatura ahora mismo y también a la hora del inicio del paseíllo (18:30 horas).
18:03
Este es el escenario...
La plaza de toros de Guijuelo fue inaugurada el día 15 de agosto de 1909. La primera corrida fue un mano a mano entre Corchaito y Chiquito de Begoña . La plaza de toros tiene una cabida para 3.500 espectadores y su gradería es de piedra granítica sólida tiene una parte de balconcillo y un palco para la presidencia, con motivo de su centenario fue completamente rehabilitada aunque mantiene su estructura. Esta feria estrena parte del graderío que se derrumbó el año pasado y la arena del ruedo que es nueva.
17:58
Buenas tardes y bienvenidos a la despedida de los ruedos de El Capea
Buenas tardes y bienvenidos al directo de la corrida de toros que abrirá la feria taurina de Guijuelo, con todo el protagonismo centrado en Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ que se retirará de los ruedos enfrentándose a seis toros en solitario, en un festejo arranca a las 18:30 horas.
