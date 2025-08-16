Salamanca, en llamas: seis incendios activos, dos en alerta máxima, gente desalojada y un pueblo sin agua potable Operativos aéreos y terrestres trabajan sin descanso en San Cristóbal de los Mochuelos, El Payo, La Alberca, Gallegos de Argañán, Serradilla del Arroyo y La Sagrada

La provincia de Salamanca atraviesa un momento crítico debido a la presencia de seis incendios forestales activos, parte de los 24 focos que siguen sin controlarse en toda Castilla y León. Dos de ellos permanecen en nivel 2 de gravedad — en San Cristóbal de los Mochuelos y El Payo — mientras que otro, en La Alberca, continúa en nivel 1, con vigilancia constante para evitar reactivaciones.

En San Cristóbal de los Mochuelos, el operativo desplegado incluye 26 medios, entre los que figuran dos técnicos, cinco agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, 10 camiones autobomba, un bulldozer, un hidroavión y cinco dotaciones de los Bomberos de la Diputación. Aunque inicialmente se movilizaron 50 efectivos, la presencia se ha ajustado según la evolución del fuego.

En El Payo, el incendio mantiene activos 17 medios de los 47 desplazados en un primer momento, con un técnico, cuatro agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, un bulldozer, una unidad ELIF, un hidroavión y ocho dotaciones de Bomberos. La gravedad del fuego ha obligado a las autoridades a ordenar el desalojo total de El Payo, así como de las localidades cercanas de Cerezal de Puertas y El Gróo, como medida de prevención ante el avance de las llamas.

La situación en La Alberca también ha sido especialmente complicada. El incendio declarado el martes por la noche, que afectó a unas 40 hectáreas de monte bajo, vegetación y algunas fincas con castaños, se reactivó el jueves por, supuestamente, un rayo latente. El fuego avanzó rápidamente hacia el núcleo urbano, lo que llevó al Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) a declarar el nivel 2, confinar preventivamente a la población y ordenar el desalojo de varias urbanizaciones cercanas. Además, se cortó la carretera de Las Batuecas para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y garantizar la seguridad.

Gracias a la rápida actuación de decenas de medios aéreos y terrestres — incluidos técnicos, cuadrillas, camiones autobomba, bulldozers, cinco cuadrillas ELIF, hidroaviones y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) — el incendio fue controlado durante la noche y, este viernes, ha descendido a nivel 1, aunque los retenes continúan vigilando la zona para evitar nuevos focos.

Además de estos tres incendios, Gallegos de Argañán, Serradilla del Arroyo y La Sagrada — este último, también en nivel 2 durante la jornada anterior — permanecen activos y bajo estrecho seguimiento.

La emergencia también se ha dejado sentir en Lumbrales, donde un incendio en las inmediaciones ha afectado a la red de abastecimiento de agua potable de Cabeza de Horno, dejando a la localidad sin agua apta para el consumo humano. Las autoridades han emitido una alerta urgente, pidiendo a los vecinos no utilizar el agua del grifo para beber, cocinar o preparar alimentos, aunque sí puede emplearse para otros usos domésticos como ducharse o limpiar.