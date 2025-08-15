Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del desalojo en El Payo.

Primeras consecuencias de los incendios: evacúan El Payo y dos heridos en Cipérez

Un vecino y un Bombero han resultado heridos en las labores de extinción del fuego

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:25

La jornada de este viernes en cuanto a incendios se refiere ha tenido las primeras consecuencias tanto en Cipérez como en El Payo -ambos en nivel 2- que se suman al de La Sagrada -al mismo nivel- y otros cinco.

En el caso de Cipérez, un Bombero y un vecino del pueblo han resultado heridos durante las labores de extinción.

Por su parte, en El Payo, debido a la magnitud del fuego se han tenido que desalojar a los vecinos hasta Fuenteguinaldo.

