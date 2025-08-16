Los incendios dejan sin agua a Lumbrales Las autoridades instan a la población a extremar precauciones hasta nuevo aviso

Elena Martín y D. Sánchez Salamanca | Lumbrales Sábado, 16 de agosto 2025, 08:45

El incendio forestal declarado en las inmediaciones de Lumbrales ha afectado a la red de abastecimiento de Cabeza de Horno, responsable de suministrar agua potable a la localidad.

Como consecuencia directa, el agua del municipio ha sido declarada no apta para el consumo humano. Las autoridades han emitido una alerta urgente para que, sobre todo, los vecinos no utilicen el agua del grifo para beber, cocinar o preparar alimentos. No obstante, se ha aclarado que sí puede utilizarse para otros usos domésticos, como ducharse, lavar ropa, limpieza o uso en lavabos.

Desde el Ayuntamiento, se ha informado que se avisará por los mismos canales oficiales una vez se restablezca la potabilidad del agua y sea completamente segura para su consumo.