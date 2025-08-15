Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El incendio en Cipérez.
El incendio en Cipérez.

Ocho incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada en nivel 2; y Barbalos y La Alberca en nivel 1

Asimismo hay otros activos en Serradilla del Arroyo (Robleda), Gallegos de Argañán y Villar de Peralonso

Celia Luis y D. Sánchez

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:32

Hasta siete incendios forestales amenazan a la provincia de Salamanca en la tarde de este viernes. En Cipérez, El Payo y La Sagrada han sido declarados nivel 2 de peligrosidad y los de Barbalos y La Alberca se mantienen en nivel 1. Además, otros tres en Serradilla del Arroyo (Robleda), Gallegos de Argañán y Villar de Peralonso se encuentran activos.

En la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos, ubicada en el municipio de Cipérez y en la comarca de Vitigudino, se ha reactivado un incendio declarado el pasado 13 de agosto sobre las 14:40 horas de este viernes. Posteriormente, sobre las 15:50 ha entrado en nivel 2 debido a la cercanía con el casco urbano. Actualmente, 14 medios se encuentran trabajando en la zona para sofocar las llamas que mantienen en jaque a una fábrica de obleas en el pueblo. Entre los asignados se encuentran tres celadores, dos cuadrillas terrestres, siete autobombas, un bulldozer y un ELIF. Con motivo de la virulencia y rapidez de la llamas, la carretera de Vitigudino (CL-517) se ha cortado al tráfico. «Los vecinos Cipérez solicitan ayuda urgente, gente que pueda ir hacer cortafuegos con tractores o dispuesta a colaborar... El fuego esta próximo al pueblo», ha publicado en Ayuntamiento de Vitigudino en sus redes sociales.

En Villar de Peralonso, cerca de Cipérez, se ha registrado otro fuego sobre las 17:08 horas con dos medios asignados en la zona: un celador y una autobomba.

El Payo, ubicado en la comarca de Robleza, también se encuentra en nivel 2 de peligrosidad. Se ha iniciado sobre las 13:18 horas y un total de 27 medios se encuentran desplegados en el lugar para controlar las llamas: dos técnicos, siete celadores, cuatro cuadrillas terrestres, cinco autobombas, un bulldozer y tres ELIF.

Incendio en El Payo.

También en nivel 2 se encuentra La Sagrada, en la comarca de Ciudad Rodrigo, por otro fuego originado sobre las 16:10 horas. Tres medios se encuentran en la zona para intervenir, entre ellos un celador y una autobomba.

El incendio de La Alberca ha bajado esta mañana a nivel 1. Actualmente 11 medios—un técnico, tres celadores, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos helicópteros—se mantienen como retenes el tiempo que continúe la emergencia para evitar cualquier reactivación o nuevos focos.

Otro fuego en Corral de Garcíñigo, ubicado en el municipio de Barbalos en la comarca de Guijuelo ha alcanzado el nivel 1. Se ha originado sobre las 12:54 horas y tres medios se encuentran asignados en el lugar, entre los que se encuentran un celador y una cuadrilla terrestre.

En Serradilla del Arroyo (Robleda) y en Gallos de Argañán hay otros dos incendios activos. El primero se ha iniciado sobre las 14:39 horas y hay dos medios asignados—un celador y un ELIF—. El segundo, en la comarca de Ciudad Rodrigo, se ha decretado sobre las 17:46 horas y posee asignado un agente medioambiental en la zona.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Activo el incendio forestal en Gallegos de Argañán
  2. 2 Los recuerdos de un bar que creció con el barrio: «Cuando llegamos ninguno de estos edificios estaba»
  3. 3 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  4. 4 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, el primero de nivel 2 y el segundo de 1
  5. 5 Agresión a sanitarios: una enfermera del centro de salud de San José recibe un fuerte golpe en el pecho
  6. 6 Reabre la A-66 tras el incendio de Cáceres
  7. 7 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?
  8. 8 «Vicente del Bosque compraba en esta farmacia»
  9. 9 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  10. 10 El alcalde de La Alberca pide ayuda: «El fuego está muy vivo y necesitamos mucha gente»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ocho incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada en nivel 2; y Barbalos y La Alberca en nivel 1