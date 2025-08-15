Ocho incendios activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada en nivel 2; y Barbalos y La Alberca en nivel 1 Asimismo hay otros activos en Serradilla del Arroyo (Robleda), Gallegos de Argañán y Villar de Peralonso

Celia Luis y D. Sánchez Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 17:32 | Actualizado 17:46h. Comenta Compartir

Hasta siete incendios forestales amenazan a la provincia de Salamanca en la tarde de este viernes. En Cipérez, El Payo y La Sagrada han sido declarados nivel 2 de peligrosidad y los de Barbalos y La Alberca se mantienen en nivel 1. Además, otros tres en Serradilla del Arroyo (Robleda), Gallegos de Argañán y Villar de Peralonso se encuentran activos.

En la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos, ubicada en el municipio de Cipérez y en la comarca de Vitigudino, se ha reactivado un incendio declarado el pasado 13 de agosto sobre las 14:40 horas de este viernes. Posteriormente, sobre las 15:50 ha entrado en nivel 2 debido a la cercanía con el casco urbano. Actualmente, 14 medios se encuentran trabajando en la zona para sofocar las llamas que mantienen en jaque a una fábrica de obleas en el pueblo. Entre los asignados se encuentran tres celadores, dos cuadrillas terrestres, siete autobombas, un bulldozer y un ELIF. Con motivo de la virulencia y rapidez de la llamas, la carretera de Vitigudino (CL-517) se ha cortado al tráfico. «Los vecinos Cipérez solicitan ayuda urgente, gente que pueda ir hacer cortafuegos con tractores o dispuesta a colaborar... El fuego esta próximo al pueblo», ha publicado en Ayuntamiento de Vitigudino en sus redes sociales.

En Villar de Peralonso, cerca de Cipérez, se ha registrado otro fuego sobre las 17:08 horas con dos medios asignados en la zona: un celador y una autobomba.

El Payo, ubicado en la comarca de Robleza, también se encuentra en nivel 2 de peligrosidad. Se ha iniciado sobre las 13:18 horas y un total de 27 medios se encuentran desplegados en el lugar para controlar las llamas: dos técnicos, siete celadores, cuatro cuadrillas terrestres, cinco autobombas, un bulldozer y tres ELIF.

Incendio en El Payo.

También en nivel 2 se encuentra La Sagrada, en la comarca de Ciudad Rodrigo, por otro fuego originado sobre las 16:10 horas. Tres medios se encuentran en la zona para intervenir, entre ellos un celador y una autobomba.

El incendio de La Alberca ha bajado esta mañana a nivel 1. Actualmente 11 medios—un técnico, tres celadores, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos helicópteros—se mantienen como retenes el tiempo que continúe la emergencia para evitar cualquier reactivación o nuevos focos.

Otro fuego en Corral de Garcíñigo, ubicado en el municipio de Barbalos en la comarca de Guijuelo ha alcanzado el nivel 1. Se ha originado sobre las 12:54 horas y tres medios se encuentran asignados en el lugar, entre los que se encuentran un celador y una cuadrilla terrestre.

En Serradilla del Arroyo (Robleda) y en Gallos de Argañán hay otros dos incendios activos. El primero se ha iniciado sobre las 14:39 horas y hay dos medios asignados—un celador y un ELIF—. El segundo, en la comarca de Ciudad Rodrigo, se ha decretado sobre las 17:46 horas y posee asignado un agente medioambiental en la zona.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.