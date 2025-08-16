Los incendios frustran el lleno turístico en la provincia para este puente En La Alberca o Monsagro se produjeron cancelaciones de última hora por el fuego y por los cortes de las carreteras A-66 y N-630

Alejandro Sardón Salamanca Sábado, 16 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

El puente del 15 de agosto está protagonizado por las altas temperaturas —tónica general desde que comenzó el mes— y, especialmente, por los diferentes incendios que asolan estos últimos días a la provincia, los cuales han llegado a afectar al turismo de la zona. Es el caso de la sierra de Francia, donde la cercanía de las llamas puso en alerta a los vecinos de La Alberca en la mañana del jueves, causando cancelaciones de última hora entre aquellos que iban a pasar este fin de semana de tres días en la zona.

«Entre el incendio de aquí y el corte de carreteras en Extremadura, nos anularon el 10% de las reservas», aseguraba este viernes Fernando Rodríguez, dueño de alojamientos turísticos en La Alberca. Misma situación se ha vivido en un establecimiento hotelero de Monsagro, a unos 20 kilómetros del lugar del incendio. En ambos casos, se encontraban cerca del lleno tras una primera parte del verano animada, en la que han recibido al turista habitual: eminentemente nacional y familiar.

En puntos más alejados de los focos afectados por el fuego, el turismo rural llega al lleno, especialmente aquellos complejos que cuentan con piscina para aliviar el sofocante calor de estas jornadas. Así lo contaba Roberto Lafuente, quien regenta varias casas rurales en Saelices el Chico: «Durante todo el mes de agosto rondamos el 80 % y este fin de semana estamos llenos. Tenemos turistas de Asturias, Madrid y Portugal».

En Valdefuentes de Sangusín, cerca de la sierra de Béjar, Sergio tiene una casa rural —también con piscina— y asegura estar completa «desde junio hasta mediados de septiembre». De este modo, el riesgo de los incendios ha hecho cambiar de opinión a algunos turistas y los alojamientos que cuentan con estancias privadas para refrescarse han ganado adeptos.

El calor provoca la bajada de ocupación en Salamanca capital

En Salamanca, la festividad del 15 de agosto se está viviendo con una menor ocupación en los hoteles que de costumbre. A pesar de que coincide con el inicio del fin de semana y se convierte en un puente de tres días, se ha producido una caída de entre el 10 y el 25 % de la ocupación hotelera. Del 75 a 90 % de años pasados por estas fechas, este año se mueve entre el 50 y el 80 %.

Helena Lorenzo, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de la Hostelería en Salamanca, apunta justamente a este largo fin de semana como causa: «Al tener más días, la gente elige destinos a una distancia más larga». En cuanto a los precios, Helena Lorenzo destacaba que no se han producido subidas significativas y que la caída de la ocupación no viene por ese lado. Otro de los motivos en los que coincide con Silverio Vicente, responsable del sector hotelero dentro de la Asociación de Hostelería, es la ola de calor, que ha dejado temperaturas cercanas a los 40 grados en la capital. «El calor excesivo retrae al turista», expone Vicente.

Y todo ello con las reservas que se producen de última hora y también algunos viajeros que están de paso y utilizan la ciudad para quedarse una noche y aprovechan para hacer una visita rápida. Es por este motivo que «la estancia media no supera en ningún caso los 2 días», tal y como explica el responsable del sector hotelero en la ciudad.

A pesar de esto, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería, Jorge Moro, llama a la calma y dice que «no hay que ser alarmistas, ya que se están batiendo récords de llegada de turistas». Aunque es cierto que las comidas en las terrazas han descendido por las altas temperaturas, «por la noche hay mucho ambiente», asegura Moro.