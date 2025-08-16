La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Barbalos El desaparecido, de 77 años y con síntomas de alzhéimer, fue visto por última vez en su vivienda y podría necesitar ayuda para desplazarse

Un furgón de la Guardia Civil de Salamanca, en el lugar en el que se ha desplegado el dispositivo.

La Gaceta Sábado, 16 de agosto 2025, 21:10 | Actualizado 21:21h.

La Guardia Civil de Salamanca ha puesto en marcha un operativo de búsqueda ante la desaparición de un hombre de 77 años y que tendría síntomas de alzhéimer en el término municipal de Barbalos.

El dispositivo se ha activado en la tarde de este sábado, 16 de agosto, a partir de las 16:00 horas, cuando se ha notificado que el hombre había desaparecido de su vivienda.

En estos momentos, el dispositivo de búsqueda desplegado cuenta con patrullas de la Compañía de Béjar y del SEPRONA de Salamanca, apoyadas además por algunos drones de la Comandancia.

Tal y como se ha podido saber, el desaparecido responde al nombre de José Luis y se desplaza con la ayuda de un andador.

En el momento de su desaparición, vestía un pantalón marrón largo con tirantes y una camisa blanca a rayas burdeos.

La Guardia Civil ha solicitado, a través de sus redes sociales, la colaboración ciudadana y ha pedido que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero contacte de inmediato con el teléfono de emergencias 062, disponible las 24 horas del día.