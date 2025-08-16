Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un furgón de la Guardia Civil de Salamanca, en el lugar en el que se ha desplegado el dispositivo. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Barbalos

El desaparecido, de 77 años y con síntomas de alzhéimer, fue visto por última vez en su vivienda y podría necesitar ayuda para desplazarse

La Gaceta

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:10

La Guardia Civil de Salamanca ha puesto en marcha un operativo de búsqueda ante la desaparición de un hombre de 77 años y que tendría síntomas de alzhéimer en el término municipal de Barbalos.

El dispositivo se ha activado en la tarde de este sábado, 16 de agosto, a partir de las 16:00 horas, cuando se ha notificado que el hombre había desaparecido de su vivienda.

En estos momentos, el dispositivo de búsqueda desplegado cuenta con patrullas de la Compañía de Béjar y del SEPRONA de Salamanca, apoyadas además por algunos drones de la Comandancia.

Tal y como se ha podido saber, el desaparecido responde al nombre de José Luis y se desplaza con la ayuda de un andador.

En el momento de su desaparición, vestía un pantalón marrón largo con tirantes y una camisa blanca a rayas burdeos.

La Guardia Civil ha solicitado, a través de sus redes sociales, la colaboración ciudadana y ha pedido que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero contacte de inmediato con el teléfono de emergencias 062, disponible las 24 horas del día.

