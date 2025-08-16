Permiten el realojo de los vecinos de El Payo tras los incendios El pueblo continúa en nivel 2 por los incendios

La Gaceta El Payo Sábado, 16 de agosto 2025, 20:42 | Actualizado 20:56h.

Los vecinos de El Payo tienen un motivo para la esperanza ante tanta incertidumbre por los incendios. Poco más de 24 horas después del desalojo, se ha permitido el retorno al pueblo.

Con todo, según los datos ofrecidos por INFOCYL, El Payo continúa en nivel 2 de gravedad, siendo esta una de las zonas de Salamanca más afectada por el fuego desde este pasado sábado en el que muchos han tenido que doblar esfuerzos para lograr controlar las llamas.

El propio lugar contaba con varios focos y fue un incendio intencionado. En estos momentos, además de El Payo, se encuentra en el mismo nivel el de Cipérez.