Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Guardia Civil observa el vehículo siniestrado. EÑE

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 26 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Martes, 26 de agosto 2025, 20:18

Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos

El accidente ha tenido lugar a la altura de Beleña y viajaban en el vehículo una familia con dos adultos y tres menores

El Hospital reajusta su oferta de plazas MIR para poder garantizar una docencia de más calidad

Anestesiología y Medicina Nuclear reducen plazas para dar una mejor formación. Insatisfacción en el campo de las Urgencias por la escasa oferta: solo cinco para Castilla y León

Habilitada la vía para que Cipérez, El Payo y La Alberca soliciten las ayudas por los incendios

El Consejo de Ministros declara las comarcas de Salamanca como zonas afectadas por una emergencia de protección civil

Otra salida de vía de un turismo en la A-66, en Fresno Alhándiga, deja tres heridos

El accidente ha tenido lugar a las 08:24 horas, tan solo dos minutos antes de la aparatosa caída de un puente a la altura de Beleña. Un varón de 24 años ha sido trasladado al Hospital

Nueva polémica en Béjar: Luis Francisco Martín acusa a Javier Garrido de intento de agresión con una silla

La discusión ha tenido lugar tras las comisiones informativas con La Covatilla como protagonista. El exalcalde asegura que ha intentado lanzarle el asiento, pero el portavoz de Tú Aportas ha asegurado que lo ha agarrado para «aguantar el tirón» tras ser acusado de robar.

El refrán de las cabañuelas alerta del cambio que llega esta semana: «Para ir de fiesta por Santa Tecla...»

Manuel Briz afirma citando un dicho antiguo que por las noches ya se nota el fresco

La Junta apuesta por enviar las tarjetas Buscyl en formato digital con QR tras recibir más de 51.000 solicitudes en Salamanca

El Ejecutivo autonómico adelanta la puesta en funcionamiento del servicio en más de 2.600 rutas autonómicas al 30 de septiembre

Desplazamientos a 15 euros para los aficionados de Unionistas en 16 de los 19 campos rivales

Todos los clubes del Grupo 1 firman un acuerdo para fijar los mismos precios para las entradas visitantes, salvo Pontevedra, Arenteiro, Arenas de Getxo y Real Madrid Castilla

De Castellana al acueducto por una buena causa: «No es solo correr, es demostrar que todo suma»

El salmantino Jesús Barros promueve un reto solidario para el próximo 20 de septiembre: correr desde las Torres Kio de Madrid hasta el centro de Segovia para recaudar fondos que se destinarán al CIC de Salamanca

Los abonos del Salamanca UDS, en el horno

El club avanza en los detalles para lanzarla a la calle y elige a la cantera como una de las imágenes corporativas de su campaña. También lo será el Helmántico, donde las obras son más visibles

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
  2. 2 El conductor fallecido en el accidente de Beleña era un hombre marroquí de 50 años
  3. 3 Tremendo malestar en Avenida con el servicio de Deportes del Ayuntamiento: «No vamos a tolerar sus faltas de respeto»
  4. 4 Controlado un incendio de alto riesgo junto a El Pinar de Alba
  5. 5 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  6. 6 ¿Dónde se podrá parar el coche cerca de los colegios este curso?
  7. 7 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  8. 8 Así fue la valiente lucha de Verónica Echegui contra el cáncer: «Jamás perdió la esperanza ni la positividad»
  9. 9 Otra salida de vía de un turismo en la A-66, en Fresno Alhándiga, deja tres heridos
  10. 10 La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 26 de agosto de 2025

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 26 de agosto de 2025