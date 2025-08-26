Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 26 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Martes, 26 de agosto 2025, 20:18
Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
El accidente ha tenido lugar a la altura de Beleña y viajaban en el vehículo una familia con dos adultos y tres menores
El Hospital reajusta su oferta de plazas MIR para poder garantizar una docencia de más calidad
Anestesiología y Medicina Nuclear reducen plazas para dar una mejor formación. Insatisfacción en el campo de las Urgencias por la escasa oferta: solo cinco para Castilla y León
Habilitada la vía para que Cipérez, El Payo y La Alberca soliciten las ayudas por los incendios
El Consejo de Ministros declara las comarcas de Salamanca como zonas afectadas por una emergencia de protección civil
Otra salida de vía de un turismo en la A-66, en Fresno Alhándiga, deja tres heridos
El accidente ha tenido lugar a las 08:24 horas, tan solo dos minutos antes de la aparatosa caída de un puente a la altura de Beleña. Un varón de 24 años ha sido trasladado al Hospital
Nueva polémica en Béjar: Luis Francisco Martín acusa a Javier Garrido de intento de agresión con una silla
La discusión ha tenido lugar tras las comisiones informativas con La Covatilla como protagonista. El exalcalde asegura que ha intentado lanzarle el asiento, pero el portavoz de Tú Aportas ha asegurado que lo ha agarrado para «aguantar el tirón» tras ser acusado de robar.
El refrán de las cabañuelas alerta del cambio que llega esta semana: «Para ir de fiesta por Santa Tecla...»
Manuel Briz afirma citando un dicho antiguo que por las noches ya se nota el fresco
La Junta apuesta por enviar las tarjetas Buscyl en formato digital con QR tras recibir más de 51.000 solicitudes en Salamanca
El Ejecutivo autonómico adelanta la puesta en funcionamiento del servicio en más de 2.600 rutas autonómicas al 30 de septiembre
Desplazamientos a 15 euros para los aficionados de Unionistas en 16 de los 19 campos rivales
Todos los clubes del Grupo 1 firman un acuerdo para fijar los mismos precios para las entradas visitantes, salvo Pontevedra, Arenteiro, Arenas de Getxo y Real Madrid Castilla
De Castellana al acueducto por una buena causa: «No es solo correr, es demostrar que todo suma»
El salmantino Jesús Barros promueve un reto solidario para el próximo 20 de septiembre: correr desde las Torres Kio de Madrid hasta el centro de Segovia para recaudar fondos que se destinarán al CIC de Salamanca
Los abonos del Salamanca UDS, en el horno
El club avanza en los detalles para lanzarla a la calle y elige a la cantera como una de las imágenes corporativas de su campaña. También lo será el Helmántico, donde las obras son más visibles
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.