Los abonos del Salamanca UDS, en el horno El club avanza en los detalles para lanzarla a la calle y elige a la cantera como una de las imágenes corporativas de su campaña. También lo será el Helmántico, donde las obras son más visibles

Iván Ramajo Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 10:59 Comenta Compartir

El Salamanca UDS por fin parece tener en el horno su campaña de abonados de cara a la inminente temporada (la Liga para el conjunto blanquinegro comenzará el 7 de septiembre, a partir de las 17:00 horas). En este sentido, tal y como ha podido saber este diario, el club ya tiene diseñada la campaña corporativa en la que la cantera y el estadio Helmántico tendrán un papel protagonista.

En las últimas horas, desde el equipo de comunicación se ha hecho llegar a todos los estamentos de la base —tanto a padres como a entrenadores— un mensaje invitándoles a formar parte de la campaña de imagen con la que trabajará el club a lo largo de la temporada, especialmente en la venta de abonos.

El estadio Helmántico también será pieza importante de la campaña de abonados, pese a que, por el momento, la actividad del recinto se encuentra suspendida hasta que se subsanen todas las deficiencias detectadas y se presente la documentación requerida.

Aunque el debut como local del conjunto de Jorge García está previsto para dentro de tan solo 19 días (el domingo 14 de septiembre, si no hay novedad), lo cierto es que desde el club se confía en que estará «apto» para entonces. Más aún cuando las obras siguen su curso, siendo especialmente visibles en el aparcamiento del Fondo Norte, donde cada día —como ilustra la imagen que acompaña a esta información— se acumula más tierra y material retirado del interior del estadio de la carretera de Zamora.

Cabe recordar que nunca antes los aficionados del Salamanca UDS se habían visto a estas alturas sin el carné en la mano. La comparación no solo con veranos anteriores, sino con el resto de clubes de la categoría, resulta odiosa. Más aún cuando ya hay conjuntos, como el Recreativo de Huelva (Grupo IV), que superan los 10.000 carnés vendidos.