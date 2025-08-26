Desplazamientos a 15 euros para los aficionados de Unionistas en 16 de los 19 campos rivales Todos los clubes del Grupo 1 firman un acuerdo para fijar los mismos precios para las entradas visitantes, salvo Pontevedra, Arenteiro, Arenas de Getxo y Real Madrid Castilla

Los aficionados de Unionistas el pasado curso en el Ruta de la Plata de Zamora.

La Gaceta Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 17:30 Comenta Compartir

16 clubes del grupo I Primera RFEF, entre ellos Unionistas de Salamanca, han llegado a un acuerdo para que el precio de las entradas generales visitantes sea de 15€ durante la temporada 2025-26.

Dicho acuerdo ha sido consensuado en beneficio de las aficiones de los 16 clubes con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los aficionados.

Junto a Unionistas de Salamanca, se han unido al acuerdo el CD Guadalajara, el Ourense CF, el Barakaldo CF, la AD Mérida, el CD Talavera, la SD Ponferradina, el Real Avilés Industrial, el CD Lugo, el Zamora CF, el Racing Club de Ferrol, el CP Cacereño, el CD Tenerife y los filiales de Athletic Club, RC Celta y CA Osasuna.

Quedan fuera de este acuerdo tan solo Pontevedra, Arenteiro, Arenas de Getxo y Real Madrid Castilla.