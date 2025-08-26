Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los aficionados de Unionistas el pasado curso en el Ruta de la Plata de Zamora. OBES

Desplazamientos a 15 euros para los aficionados de Unionistas en 16 de los 19 campos rivales

Todos los clubes del Grupo 1 firman un acuerdo para fijar los mismos precios para las entradas visitantes, salvo Pontevedra, Arenteiro, Arenas de Getxo y Real Madrid Castilla

La Gaceta

Salamanca

Martes, 26 de agosto 2025, 17:30

16 clubes del grupo I Primera RFEF, entre ellos Unionistas de Salamanca, han llegado a un acuerdo para que el precio de las entradas generales visitantes sea de 15€ durante la temporada 2025-26.

Dicho acuerdo ha sido consensuado en beneficio de las aficiones de los 16 clubes con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los aficionados.

Junto a Unionistas de Salamanca, se han unido al acuerdo el CD Guadalajara, el Ourense CF, el Barakaldo CF, la AD Mérida, el CD Talavera, la SD Ponferradina, el Real Avilés Industrial, el CD Lugo, el Zamora CF, el Racing Club de Ferrol, el CP Cacereño, el CD Tenerife y los filiales de Athletic Club, RC Celta y CA Osasuna.

Quedan fuera de este acuerdo tan solo Pontevedra, Arenteiro, Arenas de Getxo y Real Madrid Castilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
  2. 2 El conductor fallecido en el accidente de Beleña era un hombre marroquí de 50 años
  3. 3 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  4. 4 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  5. 5 Controlado un incendio de alto riesgo junto a El Pinar de Alba
  6. 6 Tremendo malestar en Avenida con el servicio de Deportes del Ayuntamiento: «No vamos a tolerar sus faltas de respeto»
  7. 7 ¿Dónde se podrá parar el coche cerca de los colegios este curso?
  8. 8 La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?
  9. 9 Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
  10. 10 Así fue la valiente lucha de Verónica Echegui contra el cáncer: «Jamás perdió la esperanza ni la positividad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Desplazamientos a 15 euros para los aficionados de Unionistas en 16 de los 19 campos rivales

Desplazamientos a 15 euros para los aficionados de Unionistas en 16 de los 19 campos rivales