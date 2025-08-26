Nueva polémica en Béjar: Luis Francisco Martín acusa a Javier Garrido de intento de agresión con una silla La discusión ha tenido lugar tras las comisiones informativas con La Covatilla como protagonista. El exalcalde asegura que ha intentado lanzarle el asiento, pero el portavoz de Tú Aportas ha asegurado que lo ha agarrado para «aguantar el tirón» tras ser acusado de robar.

TEL Béjar Martes, 26 de agosto 2025, 12:44 | Actualizado 13:38h. Comenta Compartir

Una nueva polémica ha salpicado esta mañana a la actividad política en Béjar en el marco de las comisiones informativas que tienen lugar cada martes.

El anterior alcalde, Luis Francisco Martín, ha realizado unas declaraciones en las que acusa al concejal de Tú Aportas y miembro del nuevo equipo de Gobierno, Javier Garrido, de un intento de agresión tras esas reuniones informativas.

«He sufrido un acto bastante lamentable una vez ya finalizada la última comisión cuando ha habido un rifirrafe por La Covatilla a preguntas que hacía la compañera de Vox, Purificación Pozo a Javier Garrido» ha contextualizado Martín. El tema en ese momento era uno de los seguros de la estación que, según relata Martín, ha sido cambiado y «es un desastre», ha detallado. Entonces el exalcalde se ha dirigido a Garrido para decirle: «sabemos lo que haces, te conocemos y te vamos a pillar» en alusión a los seguros para continuar afirmando que: «ha venido como un loco diciéndome te voy a estampar una silla en la cabeza y la ha cogido». Según Luis Francisco Martín, en ese momento, han intervenido los concejales de Comunicación y Hacienda, Luis Hernández y José Luis Rodríguez, junto con el secretario municipal para apaciguar los ánimos.

Ante esta situación, Luis Francisco Martín ha destacado que: «en las comisiones, un teniente de alcalde ha querido agredir al al jefe de la oposición del Partido Popular. Sinceramente es lamentable esta situación. Yo no voy a denunciarlo, no voy a ir a la policía como hizo Ana Vicente Peralejo por nada» en otro rifirrafe que tuvo lugar en la misma sala hace más de un año. «Esto ha sido muy grave, ha cogido la silla de la mano para darme en la cabeza y yo no sé si no lo hubieran parado, si me hubiera dado un número» ha afirmado para añadir que: «es una bravuconada, pero tenía cara de loco».

Con respecto a estas acusaciones, Javier Garrido ha comentado a LA GACETA que: «se ha ido directamente hacia mí acusándome de robar y de adjudicar no se qué a qué empresa de ambulancia donde yo trabajo, diciéndome »eres un ladrón« y que me lo he llevado haciendo el gesto de que he robado». «Evidentemente, me he agarrado a una silla y le he dicho que si no se callaba se la tiraba a la cabeza» ha declarado para añadir que: «me ha dicho que me daba una ostia que me ponía pelo. Y eso ya sí que no. Que yo me corto el pelo así» ha detallado para concluir que: «si me agarro a una silla no es para tirarsela, es para aguantar el tirón de lo que me decía».

Por su parte, Luis Hernández ha confirmado que se ha producido «una discusión verbal y acalorada» y ha añadido que «lamentamos este tipo de situaciones porque no es la imagen que ni unos ni otros debemos dar ya que, al final, todos tenemos nuestra vida privada y somos 17 personas intentando lo mejor para Béjar. Los enfrentamientos personales tienen que estar fuera del Ayuntamiento».

No es la primera vez que tiene lugar una situación similar ya que, a mediados de junio de 2024, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Béjar denunció el intento de agresión que, supuestamente, protagonizó el alcalde, Luis Francisco Martín, hacia una edil socialista, Ana Vicente Peralejo, tras una situación tensa. El PSOE acusó al alcalde de finalizar de forma «abrupta» una de las comisiones y que se abalanzó contra una concejala socialista de forma amenazante, profiriendo y gritando. Esa situación terminó con una denuncia del alcalde por difamación hacia la edil que terminó siendo archivada.