El accidente ha tenido lugar en la A-66, en Fresno-Alhándiga.

Otra salida de vía de un turismo en la A-66, en Fresno Alhándiga, deja tres heridos

El accidente ha tenido lugar a las 08:24 horas, tan solo dos minutos antes de la aparatosa caída de un puente a la altura de Beleña

M. C.

SALAMANCA

Martes, 26 de agosto 2025, 09:34

Tres personas han resultado heridas leves a primerísima hora de la mañana de este martes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-66, a la altura del kilómetro 372, en el término municipal de Fresno Alhándiga. Se trata del segundo accidente ocurrido en la misma autovía y apenas dos minutos antes del anterior, con varias víctimas al caer un vehículo desde un puente a la altura de Beleña.

El accidente se ha producido a las 08:24 horas, cuando un turismo se salió de la vía en sentido Asturias. En un primer momento se informó de que los ocupantes no podían abandonar el vehículo porque las puertas habían quedado bloqueadas, por lo que se movilizó a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a la Guardia Civil de Tráfico.

Poco después, los alertantes comunicaron que las personas ya habían conseguido salir del coche, aunque solicitaron asistencia sanitaria. El 112 dio aviso a Sacyl, que desplazó recursos para atender a los tres heridos, todos con lesiones de carácter leve.

