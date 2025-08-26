Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un coche se precipita desde la autovía A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y varias personas quedan atrapadas

El accidente ha tenido lugar a la altura de Beleña y se ha movilizado a un helicóptero medicalizado y una ambulancia

La Gaceta

Martes, 26 de agosto 2025, 09:12

Un espectacular accidente se ha producido en la autovía A-66 a la altura de Beleña a las 08:26 horas. Un turismo se ha precipitado desde la autovía a la N-630 unos 6-7 metros de altura, en el pk 363, en Beleña, sentido Salamanca. Varias personas han resultado heridas y alguna de ellas podría estar atrapada, informa el 112.

Se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias Sacyl que moviliza un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico entre otros recursos.

