El refrán de las cabañuelas alerta del cambio que llega esta semana: «Para ir de fiesta por Santa Tecla...» Manuel Briz afirma citando un dicho antiguo que por las noches ya se nota el fresco

Salamanca afronta la última semana de agosto con calor y sin lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé máximas de 36 grados (hoy en Ciudad Rodrigo), aunque también las mínimas bajarán hasta los 8 grados durante las madrugadas (viernes en la comarca albense).

Los cielos despejados se irán alternando con días más nublados, especialmente por las tardes, aunque en principio no se esperan precipitaciones. En Alba de Tormes, los valores oscilarán entre los 34 grados de este martes y los 24 del jueves, con una recuperación el fin de semana hasta los 31. En Béjar, la máxima será de 31 grados este martes, bajará a 23 el jueves y se situará en torno a los 29 el sábado y domingo.

Ciudad Rodrigo alcanzará los 36 grados este martes, con un descenso hasta los 26 el jueves y los 27 el viernes, para repuntar después a 32 el domingo. En Ledesma, las máximas pasarán de 34 grados a 25 el viernes, con una ligera subida a 30 el domingo.

En Peñaranda de Bracamonte, se esperan 34 grados este martes, bajada a 24 el jueves y recuperación a 31 el sábado. Por su parte, Vitigudino tendrá 34 grados este martes, mínimos de 26 el jueves y viernes, y máximas de 31 y 32 el fin de semana.

Por su parte, los embalses bajan y Santa Teresa ya está al 65,2 %. En conjunto almacenan 2.808 hectómetros cúbicos de agua, frente a una capacidad total de 3.504. El de Almendra es el que concentra el mayor volumen, con 2.144 hectómetros cúbicos de los 2.649 de capacidad. Le siguen Santa Teresa, con 323 de 496, y Saucelle, con 178 de 181. En cuanto a los de menor tamaño, el de Águeda cuenta con 11 hectómetros cúbicos frente a un máximo de 22, mientras que el de Irueña alcanza 44 de 110. Por su parte, el embalse de Aldeadávila registra 108 hectómetros cúbicos de un total de 112.

La predicción de las cabañuelas

Manuel Briz, experto en cabañuelas, asegura que esta semana comenzará con ambiente de cielo despejado y calor para irse cubriendo desde mañana con vientos cierzos que harán bajar las temperaturas.

Como es costumbre, Briz utiliza un refrán. Por estas fechas por la noche ya se nota el fresco y por eso los antiguos decían: «Por Santa Tecla ponte la chaqueta para ir de fiesta».

Por su parte, la predicción del Zaragozano prevé un tiempo anubarrado y vario, a veces borrascoso y tempestuoso. Con vientos del sur vendrán al fin algunas lluvias, con lo cual el temple se suavizará y humedecerá el ambiente.

El Sol y la Luna

El sol saldrá mañana a las 7:43 horas y se pondrá a las 21:04, mientras que el domingo amanecerá a las 7:47 y anochecerá a las 20:58. Cuarto creciente de la luna, el domingo.