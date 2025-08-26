La única provincia de Castilla y León que está en alerta por las altas temperaturas La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado que se pueden alcanzar temperaturas de hasta 38 grados en algunos puntos

Una decena de provincias españolas estarán este martes en aviso amarillo por calor, lluvias, tormentas y fenómenos costeros, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados en algunos puntos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las altas temperaturas tendrán en riesgo a Córdoba, Granada y Jaén en Andalucía; a Huesca y Zaragoza en Aragón; a las Islas Baleares; Ávila en Castilla y León; a Albacete y Toledo en Castilla-La Mancha; Cáceres en Extremadura; Comunidad de Madrid y a Lérida, en Cataluña.

Además, las provincias de Huesca y Lérida estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas; y, en Galicia, las olas ponen en riesgo a La Coruña, Lugo y Pontevedra.

Este martes un frente atlántico poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con probables lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y área cantábrica, mientras que en el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en el Mediterráneo y nubosidad baja matinal en el Estrecho, Ampurdán y sureste peninsular.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular, meseta Sur y sierras del sureste, con tormentas y chubascos en el cuadrante nordeste que es probable lleguen fuertes y vayan localmente con granizo en el Pirineo, sin descartarse localmente en el entorno del Ebro y sistema Ibérico.

También se esperan cielos cubiertos en el norte de las islas Canarias con precipitaciones que tenderán a menos e intervalos nubosos en el resto tendiendo a despejar.

La AEMET prevé bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular, puntos de la fachada oriental y Estrecho, con calima en Baleares y mitad este peninsular.

Las temperaturas máximas descenderán, de forma localmente notable, en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con aumentos en Baleares, Huelva y la mayor parte de la mitad oriental peninsular que llegarán a notables en las depresiones del nordeste, con pocos cambios en el resto.

Se rebasarán los 36-38 grados en Mallorca, depresiones del nordeste y en zonas de la meseta Sur y de Andalucía. Las mínimas en general no experimentarán grandes cambios, quedando por encima de 20 grados en la vertiente atlántica sur, depresiones del nordeste y en el área mediterránea, donde localmente lo harán de 25 grados.

En Canarias soplará alisio con probables intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en zonas expuestas; viento moderado de componente norte en los litorales del sureste peninsular y del oeste de Galicia y de componente este en el norte de Baleares; y vientos flojos en el resto predominando de la componente este en la vertiente mediterránea, la norte en la cantábrica y las sur y oeste en la atlántica.