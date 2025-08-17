Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una joven combate el calor poniéndose una botella de agua fría en la frente. E. P.

Tres provincias de Castilla y León están en aviso naranja por calor este domingo

Todas las alertas estarán vigentes desde las 13:00 hasta las 21:00 horas

E. P.

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:05

Toda Castilla y León estará este domingo, 17 de agosto, en riesgo por altas temperaturas, con tres provincias en aviso naranja —Ávila, Valladolid y Zamora—, mientras que Burgos tendrá aviso amarillo por tormentas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por calor estarán activos en Ávila, Valladolid y Zamora desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, mismo período en el que las altas temperaturas afectarán a Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria con alerta amarilla por el mismo fenómeno. Además, el aviso amarillo por tormentas en Burgos estará vigente en el mismo horario.

En general, se prevé una jornada con cielo poco nuboso en la Comunidad, con nubosidad de evolución y sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta, preferentemente en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. Los vientos serán variables, con predominio del suroeste por la tarde, flojos con algunos intervalos moderados.

