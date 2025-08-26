La Junta apuesta por enviar las tarjetas Buscyl en formato digital con QR tras recibir más de 51.000 solicitudes en Salamanca El Ejecutivo autonómico adelanta la puesta en funcionamiento del servicio en más de 2.600 rutas autonómicas al 30 de septiembre

Martes, 26 de agosto 2025, 13:48 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha apostado por enviar desde este martes, 26 de agosto, las tarjetas Buscyl en formato digital con código QR para el transporte gratuito para empadronados en la Comunidad tras haber recibido más de 190.000 solicitudes y prevé que el próximo lunes día 1 de septiembre habrá al menos 130.000 personas usando este servicio.

Así lo ha trasladado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante una rueda de prensa en la que ha explicado que el Ejecutivo autonómico llegó a emitir unas 400 tarjetas en formato físico y se vio que «no era necesario hacer ese esfuerzo» cuando todo el equipamiento embarcado en los vehículos es compatible con la tecnología digital QR, que ofrece «una mayor versatilidad y eficacia al servicio».

De hecho, ha ahondado en que la decisión de utilizar la tarjeta digital frente a la física permite extender la gratuidad de manera «más ágil y homogénea», con el objetivo de garantizar que los beneficios «lleguen cuanto antes a todos los ciudadanos».

De esta forma, Sanz Merino ha señalado que el calendario de implantación arrancará el 1 de septiembre, cuando los empadronados podrán disfrutar de transporte gratuito en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.

Ese mismo día comenzará también el despliegue de unas 200 rutas interurbanas (unas 50 por provincia) en concesiones de transporte en Ávila, Palencia, Soria y Zamora, territorios que no cuentan con servicio metropolitano, y en las semanas posteriores se incorporarán el resto hasta alcanzar la cobertura total en toda la Comunidad.

Se trata de un proceso planificado que continuará con nuevas rutas el 15 de septiembre y que culminará el 30 de septiembre con la gratuidad de todos los servicios autonómicos en más de 2.600 rutas.

Precisamente, el titular de Movilidad ha remarcado que el interés ciudadano ha sido «muy alto», en tanto en cuanto más de 190.000 personas (150.000 mayores de 15 años) ya han solicitado la tarjeta Buscyl.

Así, todas las solicitudes que han sido ya verificadas van a recibir directamente en el correo electrónico facilitado en el trámite, una tarjeta digital que permite acceder a los autobuses de titularidad autonómica, validando un código QR en el terminal del autobús, mientras que aquellos que no aportaron un correo electrónico la recibirán por correo postal.

Las solicitudes por provincia son las siguientes: Ávila (3.261), Burgos (15.420), León (25.532), Palencia (12.373), Salamanca (51.952), Segovia (10.519), Soria (1.802). Valladolid (61.054) y Zamora (8.076).

Red metropolitana

El máximo responsable de la cartera de Movilidad y Transformación Digital también ha explicado que este avance tecnológico estará disponible para los usuarios desde el 1 de septiembre, fecha a partir de la cual, además del transporte metropolitano, comenzarán a incorporarse más rutas interurbanas de las previstas en aquellas provincias que no disponen de red metropolitana.

La implantación llegará a la totalidad del sistema y a las 2.610 rutas dependientes de la Administración autonómica el 30 de septiembre. «Con esta mejora, la Junta subraya su compromiso con la modernización y la igualdad de acceso al transporte público», ha subrayado el consejero.

La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la plataforma www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El ciudadano solo tendrá que aportar sus datos y recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital que le permitirá acceder al transporte público sin coste alguno si está empadronado en Castilla y León.

Para cualquier consulta, se mantiene disponible el servicio 012 de atención al ciudadano y el soporte del Centro de Control del Transporte de Castilla y León (Cecocyl).

Con la implantación de la tarjeta digital, Sanz Merino ha hecho énfasis en que Castilla y León da un nuevo paso en la modernización de su sistema de transporte y avanza hacia la gratuidad universal para sus vecinos, garantizando un acceso más sencillo, inmediato y seguro.

«Una medida pionera que vuelve a situar a Castilla y León en la vanguardia de la gestión de los servicios públicos, y que ha resultado útil e interesante para la ciudadanía», ha incidido el titular de Movilidad, al tiempo que ha explicado que solo en el mes de julio se registraron más de 12.000 viajes gratuitos por parte de usuarios menores de 15 años.

Convivencia con los bonos metropolitanos

Asimismo, la Administración autonómica buscar garantizar una transición ordenada y sin contratiempos para los usuarios habituales del transporte metropolitano.

Por ello, los actuales bonos metropolitanos seguirán en vigor y convivirán con la tarjeta Buscyl digital, para aquellos usuarios que deseen seguir utilizándolos.

La vigencia de los bonos ha quedado prorrogada sin fecha final, hasta la plena implantación del sistema ITS de Buscyl, asegurando así la máxima compatibilidad y comodidad para los viajeros.