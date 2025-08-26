El Hospital reajusta su oferta de plazas MIR para poder garantizar una docencia de más calidad Anestesiología y Medicina Nuclear reducen plazas para dar una mejor formación. Insatisfacción en el campo de las Urgencias por la escasa oferta: solo cinco para Castilla y León

El Hospital de Salamanca ha logrado compatibilizar su deseo de aumentar la oferta MIR de cara a 2026, con la necesidad de ajustar al máximo su capacidad de formación sanitaria para garantizar que la docencia sea de calidad.

El tamaño y la vorágine de determinados servicios hospitalarios invitaba a una reflexión sobre la conveniencia de reducir alguna plaza MIR con el fin de que los residentes que entren aprendan mejor. Así se ha hecho con servicios como Anestesiología y Medicina Nuclear, mientras que el caso de Urgencias -que estrena especialidad- la sensación generalizada es de insatisfacción por la escasez de oferta.

La de Anestesiología y Reanimación es una de las especialidades más importantes del país porque de su correcta dotación dependen directamente las listas de espera. La plantilla orgánica de Salamanca es una de las mejor dotadas de Castilla y León, pero la evidencia dice que, cuando se trata de anestesistas, nunca son demasiados.

El Hospital de Salamanca tiene acreditadas seis plazas de formación MIR, pero el próximo año solo ofertará cuatro plazas: una menos que en 2025. En este caso no ha sido por decisión ministerial, ni del gobierno autonómico, sino porque a nivel interno se ha considerado que, en la situación actual -puede cambiar en el futuro- la docencia que se le iba a dar a cinco residentes no iba a ser la ideal, mientras que con cuatro MIR se podrá estar mucho más encima de ellos y hacerles más participes del día a día para que salgan mejor formados.

En Medicina Nuclear la disminución de la oferta ha sido más pronunciada. Tiene tres plazas acreditadas y en 2025 ofertó las tres, pero el próximo año solo formará a un médico residente. El motivo de esta variación tan brusca radica en un posible error en la convocatoria anterior -se pidieron demasiadas-, que se va a equilibrar con la de 2026. Si bien es cierto que Medicina Nuclear es una de las especialidades llamadas a asumir protagonismo en el futuro inmediato por sus posibilidades diagnósticas y terapéuticas, la oferta MIR de Salamanca estaba sobredimensionada, en comparación con los más grandes hospitales del país.

Por otra parte, la gran novedad de esta convocatoria MIR es la inclusión, por primera vez en la historia, de la 'nueva' especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que se estrenará con 'solo' 82 plazas para todo el país.

Desde el Hospital de Salamanca se venían haciendo cálculos durante los últimos años sobre su capacidad de formación, teniendo en cuenta el tamaño del servicio, y las quinielas eran ambiciosas. Finalmente, Castilla y León solo va a recibir cinco plazas MIR entre sus hospitales, de las que solo una es para Salamanca.

La cifra no satisface a Salamanca, pero más motivos aún tienen para la queja en Burgos y el Clínico de Valladolid, que pese a ser dos de los más grandes hospitales de la Comunidad, no tendrán ningún residente de Urgencias. Los cinco se reparten entre Salamanca, León, Río Hortega, Segovia y El Bierzo.

Todo hace indicar que al Ministerio se le ha echado el tiempo encima -ni siquiera han llegado las acreditaciones de urgenciólogos a los más veteranos- y han optado por lanzar una oferta escueta, pero al menos ir empezando con el proyecto.

Mejora de oferta

Entre los servicios que han reforzado su oferta MIR de cara a 2026 figura Aparato Digestivo, que formará a tres residentes nuevos -uno más-, al igual que Cirugía General, que también pasa de dos a tres plazas ofertadas.

En Análisis Clínicos no se oferta ninguna plaza de MIR, pero sí se gana una de FIR. También gana una plaza de farmacéutico el servicio de Microbiología, mientras que el departamento de Reumatología pasará de una a dos puestos de médico residente, en consonancia con el crecimiento de la presión asistencial del servicio.