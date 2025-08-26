De Castellana al acueducto por una buena causa: «No es solo correr, es demostrar que todo suma» El salmantino Jesús Barros promueve un reto solidario para el próximo 20 de septiembre: correr desde las Torres Kio de Madrid hasta el centro de Segovia para recaudar fondos que se destinarán al CIC de Salamanca

Javier Hernández Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 12:23 Comenta Compartir

El salmantino Jesús Barros lleva años protagonizando diversas acciones solidarias relacionadas con el deporte en las que enlaza retos originales con patrocinios y posteriormente destina lo conseguido a fines benéficos.

El lema lo resume todo: «Yo corro, tú donas». Como en las antiguas campañas del Domund, donde la gente patrocinaba con una cantidad de dinero cada kilómetro recorrido, pero a lo grande. Muy grande.

En esta ocasión, Barros y otros cuatro amantes de las carreras de larga distancia (ironman, maratón, Trail, etc) se han propuesto una carrerita entre las torres Kio, del madrileño Paseo de la Castellana, hasta el acueducto de Segovia. En total, más de 100 kilómetros que -obviamente- no transcurren por autovía, sino por senderos que crucen montes y sierras. «Nos hemos propuesto gran reto de correr 103 kilómetros, pero que no fuera solo por correr. Pensamos en la asociación 'We can be heroes', que colabora con el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, y a través de ellos lo hemos puesto en marcha», explica Jesús Barros, que añade: «Elegir el CIC no es por nada en concreto. Teníamos contacto con la asociación, ellos trabajan con el instituto y nos parecía muy razonable financiar becas o contrataciones. Sabemos que no es destinar dinero al cáncer en general, sino que ellos son rigurosos y lo destinan a fines concretos».

El Centro de Investigación del Cáncer será el beneficiario de todo lo recaudado mediante la carrera 'Castellana-Acueducto', aunque no todo se reduce al dinero. Los protagonistas del reto destacan que «es cierto que la idea es recaudar dinero, pero sobre todo queremos demostrar que cada uno, desde nuestro ámbito, puede hacer acciones o pequeñas aportaciones que, poco a poco, van sumando».

Para hacerse una idea de la dimensión del reto, que se realizará el próximo 20 de septiembre, basta con revisar los horarios previstos: salida desde Madrid a las 5:00 de la madrugada y llegaba prevista a Segovia… «unas 12 o 15 horas después». Más de medio día de carrera.

La mecánica de estos patrocinios es sencilla –«Yo corro y tú donas»- y parte de una cantidad mínima de cinco euros que se pueden aportar a través del número de cuenta de 'We can be heroes', en personas con los cinco deportistas participantes o mediante algunos establecimientos afines.

Las expectativas son muy buenas. En una iniciativa previa, que recorría en bici la comarca de Alcañices, se recogieron hasta 15.000 kilos de alimentos. En otra ocasión, personas que jamás habían recorrido distancias tan largas, se comprometieron a hacer un triatlón en Sevilla para conseguir fondos que destinaron a Pyfano.

Por el momento, y pese a que solo hace una semana que se ha lanzado el reto -falta casi un mes de campaña-, ya son 2.000 euros los comprometidos en el caso de que Jesús, Moisés, Diego, Gabriel y Raúl consigan completar el trayecto entre Madrid y Segovia.

Temas

Salamanca

Cáncer