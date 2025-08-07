Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 7 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:00

Gran despliegue de los Bomberos por un incendio en Carpio de Azaba

El fuego se ha originado a las 17:24 de este jueves

La Universidad renovará la flota de su escuela de pilotos con ocho nuevos aviones

Las naves se usarán para prácticas de vuelo y sustituirán a los equipos que soportaban más horas de entrenamiento

Una supresión y siete nuevos ciclos de FP para el curso 2025-2026

La orden publicada por la Consejería de Educación incluye tres en la provincia y cuatro en la capital y también recoge la puesta en marcha de ocho nuevos cursos de especialización

Gran preocupación entre los vecinos del pueblo por un nuevo desprendimiento en la torre

El Ayuntamiento de Palaciosrubios ha acordonado la zona para evitar accidentes estos días que hay más gente. La obra está en proceso de adjudicación dentro del convenio de Diócesis y Diputación

Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto

El objetivo del PSOE es acabar con «la desastrosa y caótica» gestión

Los padres del colegio de La Alberca pasan a la acción y convocan una manifestación el día 13 contra la Junta

Llega como respuesta a la negativa del Ejecutivo regional de conceder al centro una unidad escolar adicional para el próximo curso

La Alberca estrena un parking inteligente para autocaravanas

La instalación está domotizada, vallada y cuenta con suministro eléctrico y de agua

Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»

Diferentes colectivos y municipios piden al obispo de Plasencia que reconsidere el cambio. Tras 23 años en la ciudad, su nuevo destino es en la zona de Deleitosa, en Cáceres

El Ayuntamiento completa la renovación de la iluminación LED en La Alamedilla

Con una inversión de 46.204 euros, instaló 20 proyectores de iluminación LED con el doble objetivo de mejorar las condiciones lumínicas en las instalaciones y lograr un mayor ahorro energéticos

La capital marca la máxima temperatura del año en el ecuador de la ola de calor

Salamanca ha alcanzado este jueves los 38,5ºC

Música salmantina para uno de los grandes estrenos de la semana: «El cine es diferente»

La compositora salmantina Alba Sánchez Torremocha ha sido la encargada de poner la música a la nueva película 'Futbolísimos 2', que llega a las carteleras este viernes

Malestar en los pueblos salmantinos por la falta de cobertura y conexión a Internet desde hace ya 14 días: «Es vergonzoso»

Vecinos de Encinas de Arriba o Galisancho registran fallos en las redes desde hace 14 días

