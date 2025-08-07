Gran preocupación entre los vecinos del pueblo por un nuevo desprendimiento en la torre El Ayuntamiento de Palaciosrubios ha acordonado la zona para evitar accidentes estos días que hay más gente. La obra está en proceso de adjudicación dentro del convenio de Diócesis y Diputación

Dos vecinos apuntan con sus dedos a la torre de la iglesias de Palaciosrubios.

Jorge Holguera Illera Palaciosrubios Jueves, 7 de agosto 2025, 10:58 Comenta Compartir

«¡Aviso importante! En estos últimos días se ha caído algún cascote de la torre. Hemos acordonado la zona, pero es justo donde os ponéis a ver el encierro. Tened cuidado, por favor.» Con este mensaje alertó el Ayuntamiento de Palaciosrubios, durante estas fiestas, del mal estado de la torre de su iglesia.

La torre de la iglesia de Palaciosrubios sigue desprendiendo cascotes, ladrillos, trozos de ladrillo y otros materiales con los que está construida, que están sueltos y, al caer al suelo, se hacen añicos. En la localidad hay cierta tranquilidad, ya que se sabe que la Diócesis de Salamanca, propietaria del inmueble, ha llegado a un acuerdo con las administraciones para incluir el necesario arreglo de este edificio histórico en el denominado convenio con la Diputación Provincial de Salamanca, con una inversión que ronda los 245.000 euros.

Ampliar El Consistorio beleguino ha acordonado todo el contorno más cercano a la torre de la iglesia. En esta imagen, vista desde la puerta principal del templo.

«Está en proceso de concesión la obra; hay que adjudicarla», indica el párroco Wilton Araujo.

El arreglo «todavía no se sabe cuándo será; es verdad que ahora, en verano, se paraliza todo», estima la alcaldesa, Susana Sánchez.

«Hemos tenido más desprendimientos, como de ladrillos, que siempre caen por la misma zona, sin llegar a la calzada esta vez. Por ello, hemos tenido que acordonar la zona de alrededor de la iglesia, y más ahora que hay tanta gente con las fiestas», justifica.

Ampliar Una de las partes más dañadas de la torre dicen los vecinos que es una brecha que ocasionó el impacto de un rayo. La torre tiene piezas sueltas que a veces caen.

En estos días, la población de Palaciosrubios aumenta especialmente con motivo de sus fiestas, recientemente concluidas. Los beleguinos temen por su seguridad y por la del resto de vecinos, y a la vez sufren al ver que la torre puede derrumbarse. Estos dos temores llevan ya tiempo siendo manifestados por los vecinos de Palaciosrubios.

Para Palaciosrubios, su torre —fechada en el siglo XVIII por Manuel Gómez Moreno— es una de las joyas más valiosas del patrimonio local. Es uno de los elementos que distinguen a la localidad desde kilómetros a la redonda.

Ampliar En previsión de una visita multitudinaria al municipio con motivo del último encierro taurino por las calles de la localidad, el Ayuntamiento alertó a los vecinos y acordonó la zona más cercana de la torre.

Esta construcción, que alberga el campanario de la iglesia parroquial, es «de estructura prismático-rectangular, de dos cuerpos que rematan en chapitel octogonal coronado por una linterna adornada con bolas de cerámica que están casi perdidas», según la descripción que dejó el historiador Antonio Casaseca Casaseca en su Catálogo Monumental del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamonte.

No es la parte más antigua de este templo, ya que en el siglo XVI se conocía la capilla del Cristo, situada en la actual nave del Evangelio, según los datos históricos que con mimo guardan unos feligreses que ahora anhelan registrar, sin incidencias, el dato del arreglo de la torre.