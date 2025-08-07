El Ayuntamiento completa la renovación de la iluminación LED en La Alamedilla Con una inversión de 46.204 euros, instaló 20 proyectores de iluminación LED con el doble objetivo de mejorar las condiciones lumínicas en las instalaciones y lograr un mayor ahorro energéticos

La Gaceta Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 09:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Salamanca concluyó la renovación de la iluminación LED de la pista deportiva del pabellón de La Alamedilla.

Todo, en el marco del conjunto de actuaciones que viene realizando en las instalaciones deportivas municipales para que los usuarios puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones dentro de su compromiso con el fomento y la promoción de la práctica deportiva. La inversión total ha ascendido a 46.204 euros.

Para ello, ha instalado 20 proyectores de iluminación LED de 510W y 80.000 lúmenes cada uno, y ha sustituido ocho luminarias de emergencia por otras más eficientes con el doble objetivo de mejorar las condiciones lumínicas de la zona de juego y lograr un mayor ahorro energético.

Desde el Consistorio, a través de un comunicado, resaltan que las instalaciones tienen «una gran afluencia de público», al ser utilizadaspor más de 1.500 usuarios semanalmente que participan en entrenamientos y competiciones, principalmente de fútbol sala, y en las clases de gimnasia de mantenimiento que ofrece el ayuntamiento a las personas mayores de la ciudad. Con esta mejora, el Ayuntamiento trata de fomentar la actividad física y la modernización de las infraestructuras municipales, sin olvidar el peso histórico de instalaciones como La Alamedilla.