Alumnos del ciclo formativo de Hostelería y Turismo, en una de las clases en el Rodríguez Fabrés. ARCHIVO

Una supresión y siete nuevos ciclos de FP para el curso 2025-2026

La orden publicada por la Consejería de Educación incluye tres en la provincia y cuatro en la capital y también recoge la puesta en marcha de ocho nuevos cursos de especialización

José Ángel Montero

José Ángel Montero

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:16

A poco más de un mes para el inicio oficial del nuevo curso, la Consejería de Educación acaba de publicar la orden en la que se recoge la implantación y la supresión de enseñanzas en centros públicos educativos de Castilla y León para el curso 2025-2026, que, en el caso de Salamanca, contempla una única supresión y la puesta en marcha de siete nuevos ciclos formativos de FP. La supresión se produce en el IES Torrente Ballester, de Santa Marta, donde el ciclo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones es sustituido por el de Sistemas Microinformáticos y Redes.

En cuanto a las novedades, dos tendrán lugar en la provincia: el IES Senara, de Babilafuente implanta Instalaciones Eléctricas o Automáticas; y el IES Sánchez Ruipérez, de Peñaranda el ciclo de Desarrollo de Babi Lafuente Aplicaciones Web. Las otras cuatro novedades llegan a la capital: en el CIFP Rodríguez Fabrés se ponen en marcha Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, por un lado, y Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, por otro; el CIFP Río Tormes implanta el ciclo Energías Renovables. En todos los casos, dichos ciclos pertenecen al grado superior y la formación es presencial. A ellos se suma un ciclo de grado medio, de formación virtual, en el IES Fernando de Rojas que lleva por título Atención a Personas en Situación de Dependencia.

A estos ciclos formativos, se suman otros ocho cursos de especialización que se pondrán en marcha el próximo curso académico en el marco de la Formación Profesional. Todos tendrán carácter presencial y solo uno llegará a las aulas de la provincia. Se trata del curso de Robótica Colaborativa que será implantado en el CIFP de Béjar.

En cuanto a la capital, el Río Tormes acogerá Aeronaves Pilotadas de forma Remota-Drones; Mantenimiento de Vehículos híbridos y eléctricos; y Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos. Uno en el Rodríguez Fabrés: Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales. Otro en el IES Salinas: Tecnología y Gestión Quesera: y dos en el IES Venancio Blanco: Ciberseguridad, y Desarrollo de Aplicaciones en lenguaje Python.

