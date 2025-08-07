Moción de Censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto El objetivo del PSOE es acabar con «la desastrosa y caótica» gestión

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP, Elena Nieto, con el objetivo de acabar con «la desastrosa y caótica» gestión que está llevando a cabo, más bien ausencia total de gestión, al frente del Consistorio desde «el primer minuto que tomó posesión del cargo» según consta en el escrito presentado donde se justifica la moción.

«La situación del municipio es insostenible» han indicado los concejales socialistas tras acusar a la primera edil de tener tanto a los vecinos de Santibáñez como a los de su entidad local menor, Santa María de los Llanos, sin la prestación de los servicios esenciales de manera adecuada, «las únicas inversiones que ha hecho desde el comienzo de la legislatura han sido las que heredó de la anterior Corporación» tras poner como ejemplo que durante sus más de dos años de mandato ha sido «incapaz» de presentar para debate y aprobación los presupuestos municipales.

El Grupo Municipal Socialista considera que Santibáñez de la Sierra no merece tener una alcaldesa «que ni atienda demandas de los vecinos, ni les escuche, ni solucione ninguno de los problemas» además de «incumplir» sus compromisos políticos fundamentales tanto con el resto de ediles como los que figuraban en su programa electoral motivando «una pérdida total de confianza y un desprestigio y deterioro de lo que debe ser un gobierno y una gestión municipal».