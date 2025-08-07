La Universidad renovará la flota de su escuela de pilotos con ocho nuevos aviones Las naves se usarán para prácticas de vuelo y sustituirán a los equipos que soportaban más horas de entrenamiento

«Haremos inversiones para impulsar la escuela de pilotos y vamos a desarrollar más títulos». Más allá de una declaración de intenciones, el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, mostraba el deseo expreso de la institución académica de potenciar un referente en la formación aeronáutica al más alto nivel.

El Estudio salmantino renovará parcialmente los medios aéreos con los que actualmente cuenta Adventia (12 unidades), sustituyendo por 8 modelos modernos aquellos que acumulan más horas de vuelo y soportan la mayor carga docente, tal y como figura en el pliego de condiciones de la licitación. En concreto, los nuevos equipos buscan elevar la calidad de la instrucción mediante la incorporación de sistemas de vuelo actualizados, la mejora de las condiciones técnicas y de seguridad, y la reducción de los costes operativos —especialmente en consumo y mantenimiento—, todo ello con el objetivo de ofrecer un estándar equiparable o superior al de otras entidades del sector.

Estos vehículos de instrucción se utilizarán para prácticas de vuelo y estarán configurados como monomotor ligero de pistón (un solo motor de combustión interna, similar al de los automóviles pero adaptado a la aviación), con tren de aterrizaje fijo, lo que facilita su mantenimiento. Además, se incluye un simulador que permite al alumnado en formación ensayar procedimientos asociados a trenes retráctiles, propios de aeronaves más complejas.

Entre los requisitos técnicos, se detalla que las unidades deberán ser idénticas, completamente nuevas y contar con todas las certificaciones reglamentarias, incluida la de la EASA (la agencia europea que garantiza la seguridad de la aviación civil). También deberán estar preparadas para vuelos bajo reglas IFR (utilizando únicamente instrumentación de cabina en condiciones de baja visibilidad o durante la noche) e incorporar, como mejora, una opción de piloto automático para situaciones especialmente adversas.

El pliego también incorpora exigencias específicas en materia de seguridad: por ejemplo, los equipos deberán integrar un sistema TAWS, capaz de alertar a la tripulación en caso de riesgo de colisión con el terreno u obstáculos cercanos. Esta tecnología se basa en datos de navegación y altitud para prevenir accidentes, especialmente en fases críticas del vuelo o con visibilidad reducida.

El contrato contempla un presupuesto máximo de 4.865.289,26 euros sin IVA (5.886.999,01 euros con impuestos), lo que supone un precio unitario de algo más de 600.000 euros por unidad. Este importe incluye no solo la entrega de los aparatos, sino también la formación técnica del personal de vuelo y mantenimiento, así como el transporte hasta Salamanca. La empresa adjudicataria deberá completar el suministro antes del 31 de diciembre de 2026, aunque se valorará positivamente si al menos cuatro de las aeronaves están listas para operar en un plazo máximo de 10 meses desde la firma del contrato.

En cuanto a la garantía, se establece un mínimo de tres años sin límite de horas de uso, con la posibilidad de ampliación si así lo ofrece el licitador, aspecto que también suma puntos en el proceso de adjudicación.

La Universidad formalizó la compra de la Escuela de Pilotos Adventia en noviembre de 2024 tras llevar a cabo los trámites necesarios en el Consejo de Gobierno y posteriormente el visto bueno de la Junta para la adquisición del 99,99% de las acciones. La Escuela fue la primera autorizada en España para impartir el Grado Oficial en Piloto en Aviación Comercial y Operaciones Aéreas adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Con esta operación pasa de ser centro adscrito a centro propio.