Malestar en los pueblos salmantinos por la falta de cobertura y conexión a Internet desde hace ya 14 días: «Es vergonzoso» Vecinos de Encinas de Arriba o Galisancho registran fallos en las redes desde hace 14 días

Manuel García, vecino de Encinas de Arriba, afectado por la incidencia, ya que no puede teletrabajar por la falta de conexión a internet.

EÑE / Francisco Martín Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 11:04

A pesar de las numerosas reclamaciones y las promesas de solución por parte de las compañías telefónicas, los vecinos de Encinas de Arriba, Galisancho o Sieteiglesias de Tormes denuncian importantes problemas de cobertura móvil y conexión a internet desde hace 14 días. Una situación que también han registrado en la urbanización de Cuatro Calzadas, en Buenavista, y que los propios vecinos la califican de «vergonzosa» al afectarles a su trabajo, negocios y vida diaria.

En este sentido, los principales perjudicados son los clientes de Orange, Jazztel y Vodafone, aunque también se han reportado cortes con Movistar. En todos los casos, los usuarios solicitan información precisa sobre el problema y reclaman plazos reales de solución.

Desde Jazztel, una de las compañías implicadas, aseguran que se trata de una «incidencia masiva» provocada por un problema de potencia eléctrica en la infraestructura que alimenta una antena de conexión. «La potencia eléctrica no está llegando adecuadamente a la antena. Se están realizando verificaciones de revisión y diagnóstico para poder restablecer el servicio. El tiempo estimado de reparación es de 72 horas», explican desde el soporte técnico.

Un plazo que los vecinos consideran «inaceptable», ya que aseguran que esas «72 horas» llevan repitiéndose desde hace más de dos semanas sin resultado alguno. «No nos vale que nos digan que en 72 horas estará arreglado cuando ya han pasado 14 días. Nos están tomando el pelo», afirma Manuel García, vecino afectado en Encinas de Arriba.

Pendientes de la retirada de un nido de cigüeña en una antena

Desde hace meses existe un problema con un nido de cigüeña en una de las antenas repetidoras del grupo Telefónica. «Estamos pendientes de que nos indiquen si ya se puede retirar», indican desde la compañía. Aunque, desde la Junta señalan: «En abril, se les autorizó excepcionalmente la retirada del nido. Ahora, desde julio se autorizan todas las retiradas de nidos hasta diciembre».