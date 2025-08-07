Música salmantina para uno de los grandes estrenos de la semana: «El cine es diferente» La compositora salmantina Alba Sánchez Torremocha ha sido la encargada de poner la música a la nueva película 'Futbolísimos 2', que llega a las carteleras este viernes

Clara Delgado Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 11:36

'Futbolísimos 2' llega este viernes a las salas de cine españolas y su preestreno será este jueves en los cines Van Dyck Tormes, donde los espectadores podrán disfrutar de la secuela de la exitosa saga familiar que triunfó en taquilla en el año 2018.

Aunque a veces lo importante no solo está en la trama, sino en la música que la acompaña. En el caso de este trabajo, la joven compositora salmantina, Alba Sánchez Torremocha, ha sido la encargada de componer la banda sonora de esta nueva película, siendo este uno de los primeros proyectos que la compositora realiza en España. «Todo empezó a través de Fernando Velázquez, otro compositor de música de cine y buen amigo mío. Desde la producción de la película necesitaban un compositor y Fernando fue el que propuso mi nombre», reconoce la salmantina, afirmando que desde el primer momento hubo sintonía y empezaron pronto a trabajar.

Para ella, ver cómo el público puede escuchar su música mientras ve la película es «muy emocionante». «Buena parte del trabajo del compositor es desde casa, con tu ordenador. No sabes cómo puede afectar tu música al espectador, es diferente a un concierto. El cine es diferente porque llega a públicos muy diversos, sobre todo esta película, que es familiar», afirma, recordando el acto de la premier de la semana pasada en Madrid: «Era muy emocionante ver cómo afectaba esa música a la narrativa y, a la vez, cómo afectaba la narrativa y la historia al público».

Como narra esta compositora, la importancia de la música en el cine a veces va ligada al subconsciente del espectador, algo que también pasa en esta película. «Yo siempre digo que cuando la música de una película está bien hecha, no se nota, es decir, que el público está tan metido en la historia, que eso es realmente lo que tiene que hacer la música», explica, reconociendo que lo que tiene que hacer la música «es meter a la audiencia en la historia, que no se dé cuenta de que hay muchas partes de maquinaria trabajando juntas para que esa experiencia sea inmersiva».

Concretamente, Torremocha grabó la banda sonora de esta película con la Orquesta de Extremadura en febrero, dotando a la película de una identidad sonora única para potenciar su dimensión emocional.

Como reconoce, el proceso creativo no se hizo complicado. «Antes de recibir el montaje, hicimos una reunión con los productores y con el director, Miguel Ángel Lamata. Nos entendimos muy bien desde el primer momento, con reuniones telemáticas, yo desde Nueva York y él desde España», reconoce esta artista, afirmando que «hemos hecho la música como si fuera una película de Hollywood de acción de Bruce Willis». Por ello, anima a todo tipo de públicos a acercarse al cine a ver esta comedia «divertida, llena de acción, de risas, de juegos y con la que se pueden reír un niño de diez años y también una persona de 80».

Aunque sus composiciones para cine y series gozan de buenas valoraciones, ya que ha trabajado para alguna producción de Netflix, esta salmantina afirma que hacer música para videojuegos es lo que más le divierte. «La composición para videojuegos es diferente porque la línea narrativa no está fija, depende de las decisiones de la persona que está jugando al propio videojuego. La música tiene que cambiar con las decisiones del jugador, y eso es un poco complejo, pero es divertido de hacer», dice.

Echando la vista atrás, Alba reconoce que nunca se hubiera imaginado llegar hasta dónde ha llegado. «El camino ha sido una aventura, pero tengo mucho orgullo de aquella niña que decidió hacer composición», asegura.

Temas

Salamanca

Cine

Música