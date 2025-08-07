Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Preestreno especial 'Los Futbolísimos 2' en Van Dyck Tormes

La compositora salmantina Alba Sánchez Torremocha y el director Miguel Ángel Lamata presentarán la nueva entrega de la saga en los cines Van Dyck Tormes

La Gaceta

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:35

Este jueves los Cines Van Dyck Tormes acogerán el preestreno especial de Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata, la nueva película de la exitosa saga infantil basada en las novelas de Roberto Santiago, que ya cuenta con más de cinco millones de lectores y 25 títulos publicados.

El evento comenzará a las 18.00h, en el hall de los Cines Van Dyck Tormes, con una rueda de prensa para los medios de comunicación con la presencia del director Miguel Ángel Lamata y de la compositora salmantina Alba Sánchez Torremocha, creadora de la banda sonora, quien recibirá además del Rotary Club el Premio Joven del Año por su talento y trayectoria como compositora, intérprete y multiinstrumentista.

A las 20:00 h, tendrá lugar la proyección especial de la película, para la que el Centro Comercial El Tormes ha repartido un centenar de invitaciones a través de sus redes sociales. Esta segunda entrega combina humor, misterio y aventura, y vuelve a destacar valores como la amistad, el trabajo en equipo y la imaginación como herramientas clave para superar cualquier desafío.

La historia sigue a Pakete y sus compañeros del Soto Alto F.C., quienes se enfrentarán a una nueva y complicada situación repleta de enigmas por resolver.

Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata se estrenará en cines de toda España este viernes 8 de agosto.

Con este preestreno especial, El Tormes y los Cines Van Dyck Tormes invitan a las familias y seguidores de Los Futbolísimos a disfrutar en primicia de su nueva aventura en pantalla grande, viviendo la emoción y el espíritu de superación de la película.

