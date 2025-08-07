Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos» Diferentes colectivos y municipios piden al obispo de Plasencia que reconsidere el cambio. Tras 23 años en la ciudad, su nuevo destino es en la zona de Deleitosa, en Cáceres

Diferentes colectivos y personalidades de Béjar e incluso municipios de la comarca de Béjar han comenzado a una campaña para evitar el traslado a la provincia de Cáceres del sacerdote Félix Pérez, que lleva ejerciendo su labor pastoral en Béjar desde septiembre de 2004 y en la comarca, desde 2005.

Tras el anuncio realizado por el Obispado de Plasencia la pasada semana con los cambios y traslados decididos por el obispo, Ernesto Brotóns, comenzaban diferentes movimientos encaminados a evitar su traslado. Uno ha sido la recogida de firmas a través de la plataforma citizengo.org, que este miércoles llevaba 675 rúbricas pidiendo que don Félix siga en la zona. Entre las razones que esgrime esa recogida de firmas se encuentra que: «Lleva 21 años desarrollando una encomiable labor evangelizadora, pedagógica, pastoral y litúrgica». También destaca su labor pastoral con colectivos como el de gitanos y el de hispanoamericanos que viven en Béjar o su impulso en la comunidad de Sanchotello, donde ha surgido «una comunidad parroquial viva y emprendedora».

Su labor en estos años ha permitido impulsar los aspectos religiosos del Corps Christi de Béjar en su condición de presidente de la Real Abadía del Santísimo Sacramento. Además, ha reabierto el culto de la antigua iglesia salesiana y consiguió el Museo de Arte Sacro en la rehabilitada iglesia de Santiago.

«No parece que el mero paso del tiempo sea un argumento justificativo. Por el contrario, la máxima si algo funciona no hay por qué cambiadlos parece correcta y verdadera», continúa el escrito, que concluye dirigiéndose al obispo Ernesto Brotóns con un contundente: «No entendemos los motivos».

Entre los colectivos que apoyan esta iniciativa se encuentran la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias o la asociación de vecinos Muralla de la Antigua. Ambos han compartido en sus redes el enlace para la firma de la petición.

También los pueblos en los que ejerce su labor pastoral don Félix han levantado la voz. Como adelantaba LA GACETA, el alcalde de Peromingo, David García, anunciaba la intención de los pueblos en los que ejerce de organizar una concentración en El Salvador de Béjar antes de que acabe agosto para hacerle llegar ese mensaje al obispo.