Imagen exterior del CEIP Sierra de Francia de La Alberca. ARCHIVO

Los padres del colegio de La Alberca pasan a la acción y convocan una manifestación el día 13 contra la Junta

Llega como respuesta a la negativa del Ejecutivo regional de conceder al centro una unidad escolar adicional para el próximo curso

José Ángel Montero

José Ángel Montero

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:34

La falta de respuesta por parte de la Delegación Provincial de Salamanca y de la Junta de Castilla y León a la petición de los padres y madres del colegio Sierra de Francia de La Alberca de implantar una unidad escolar adicional el próximo curso ha llevado a la AMPA del centro, con el apoyo expreso del Ayuntamiento y de los profesores, a dar un paso más en su reivindicación y convocar para el próximo 13 de agosto una manifestación en la localidad. La protesta está fijada a las ocho de la tarde en la plaza de San Antonio de La Alberca. «Nos vemos en la necesidad de dar un paso más en la defensa de una educación pública de calidad en el medio rural», señala la Junta Directiva de la AMPA en un comunicado.

Bajo el lema 'Nuestros niños no son números', la manifestación pretende que la Junta cambie su postura y se muestre partidaria de incrementar esta nueva unidad en el CEIP Sierra de Francia, de La Alberca, «pues somos un colegio con un incremento de matriculaciones constantes», subraya la AMPA, para quienes las ratios no pueden ser iguales para grandes municipios y el mundo rural que «defienden» desde las instituciones.

Ante esta realidad, los padres y madres buscan con esta protesta «hacer visible» su preocupación y «exigir a las administraciones competentes soluciones reales y compromiso con nuestras escuelas rurales», apostillan.

