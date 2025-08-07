La capital marca la máxima temperatura del año en el ecuador de la ola de calor Salamanca ha alcanzado este jueves los 38,5ºC

Ángel Benito Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 18:26

La capital ha alcanzado, en el ecuador de la ola de calor, los 38,5 grados registrados a las 17:40 horas, cinco décimas por encima del récord que hasta ahora ostentaba la temperatura más alta del año. Esto no implica que no pueda superarse, ya que la AEMET ha vuelto a ampliar este episodio de temperaturas al menos hasta el miércoles.

De nuevo, el punto más cálido de la provincia fue Vitigudino, con 39,9 grados, la segunda temperatura más alta de la Comunidad, solo superada por Candeleda, con 40,8ºC.

El calor descenderá este viernes y sábado ligeramente, en torno a un grado, según las previsiones de la AEMET, para volver a repuntar el domingo, cuando se esperan máximas de 39 grados.

El descanso será más complicado durante el fin de semana, ya que el mercurio no bajará de los 22 grados. La AEMET ha revisado a la baja las mínimas, que a comienzos de semana se preveían de hasta 25ºC.