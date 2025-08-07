Gran despliegue de los Bomberos por un incendio en Carpio de Azaba El fuego se ha originado a las 17:24 de este jueves

Alejandro Sardón Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 17:46

Medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León trabajan para sofocar un incendio en la localidad salmantina de Carpio de Azaba. Según la web de INFOCAL, el fuego se iniciaba a las 17:24 y, hasta ahora, son 24 medios los que participan en su extinción.

De entre todos los medios que participan in situ, seis son agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco autobombas, dos bulldozers, cuatro unidades ELIF presentes y cuatro hidroaviones.