Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 16 de noviembre

La tabla de nuevos valores la lideró 'El Mene', torero maño formado en la Escuela Taurina de Salamanca, y en él, aparecen ocho espadas salmantinos, entre los que Cristian González fue quien más toreó. Marco Pérez, en las 11 tardes antes de su alternativa, fue quien asumió más retos de máxima categoría dentro de una campaña en la que Julio Norte fue la revelación