Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 16 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:57

Así ha sido el control de armas en la frontera de Ciudad Rodrigo

La Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca ha realizado un dispositivo especial del transito de armas en este enclave entre dos países

El enlace de Buenos Aires, como muy pronto en 2028 tras 10 años de espera

Este lunes se cumple una década del anuncio de la nueva infraestructura y, pese a que se han consignado más 40 M€, la obra ni siquiera se ha iniciado

Salamanca, cuarta provincia de España que más reduce la fuga de trabajadores

Hasta septiembre llegaron 2.450 personas más de las que se fueron por motivos laborales

'Milagro' en el convento de Cantalapiedra: «Vivimos en agradecimiento por lo que el Señor está haciendo»

En octubre han entrado dos jóvenes de 23 y 27 años y en noviembre comenzará una tercera con la carrera de Medicina

«Sin los quirófanos de tarde no podríamos asumir toda la demanda. Son matemáticas»

«Operamos una media de 150 pacientes por semana», asegura Francisco Blanco, jefe de Cirugía General del Hospital

La falta de lluvia deja una campaña de aceituna menor de la esperada

No llovió en agosto o septiembre y las precipitaciones de ahora llenan el fruto de agua

Así quedó el escalafón de novilleros de la temporada 2025

La tabla de nuevos valores la lideró 'El Mene', torero maño formado en la Escuela Taurina de Salamanca, y en él, aparecen ocho espadas salmantinos, entre los que Cristian González fue quien más toreó. Marco Pérez, en las 11 tardes antes de su alternativa, fue quien asumió más retos de máxima categoría dentro de una campaña en la que Julio Norte fue la revelación

El rastrillo San Vicente Paúl, 17 años ayudando

Hoy es el último día para poder adquirir alguno de los objetos que ofrece la asociación

El Salamanca UDS perdona y paga muy caro una desconexión de cinco minutos ante el Ávila (1-3)

Los de Jorge García volvieron a ser superados por un equipo de la zona noble

Unionistas suma tres puntos de oro en casa de Sando (0-1)

El conjunto blanquinegro se impone con un solitario tanto de Gastón a los 5 minutos de partido. Sacrificio sin balón recompensando del conjunto de Mario Simón

