Salamanca, cuarta provincia de España que más reduce la fuga de trabajadores

Carlos Rincón Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:19

Entre 2012 y 2022 la provincia perdía diecisiete trabajadores al día. Se marchaban un 49 % más de profesionales de los que llegaban con un contrato de trabajo. Una fuga de mano de obra que no solo se ha revertido en el periodo más complicado para que un territorio de interior retenga a sus trabajadores, el verano, sino que además se ha frenado en mayor medida que en el resto de España.

Pese a la dura competencia que supone el empleo que se oferta en la costa durante el periodo estival, Salamanca se convirtió en el tercer trimestre de este año en la cuarta provincia de España en la que más se redujo el éxodo laboral, concretamente un 3,48 %, según el último Boletín del Mercado de Trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Tan solo Zamora, Segovia y Pontevedra habrían frenado aún más esa fuga de trabajadores.

Entre julio y septiembre, salieron de Salamanca 4.996 profesionales que habían encontrado un empleo en otros lugares de España mientras que llegaron de otras provincias 5.106, lo que supone un saldo positivo de 110 personas. Estos datos contrastan con la realidad que se vivió en 2024 en estos mismos meses, cuando abandonaron la provincia un 3,6 % más de profesionales —se fueron 5.176 profesionales— y llegaron a ella un 6,11 % menos (4.794). Así, se perdieron 382 trabajadores. No se trata de una mejora circunstancial o casual. Después de más de una década perdiendo trabajadores, Salamanca consiguió revertir el éxodo laboral tanto en 2023 como en 2024, ejercicios en los que llegaron 8.012 y 467 trabajadores más de los que se fueron, respectivamente.

Conforme a los datos de enero a septiembre que ha publicado el SEPE, todo apunta a que este año puede cerrarse con un saldo de movilidad interprovincial de trabajadores más positivo que el de 2024. En los nueve primeros meses de este año, Salamanca ha recibido casi 15.000 trabajadores y la han abandonado otros 12.5400, un saldo positivo de 2.450 profesionales a la espera de los datos del último trimestre en el que también suelen ser más los que llegan que los se van. Se trata de un escenario muy diferente al que había justo antes de la pandemia. En 2019 fueron más de 8.000 los trabajadores que perdió esta provincia después de que se marcharon casi 23.000 personas a otros lugares donde los ofrecían un contrato laboral.

¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van? Todavía no hay datos por provincias del origen y destino de los trabajadores que cambian de provincia, pero, de acuerdo a los datos de 2024, Madrid es por encima de cualquier otro territorio español el que más salmantinos capta, pero también el lugar que más personas dejan atrás cuando les ofrecen un contrato en la provincia charra. El pasado ejercicio fueron más del doble los profesionales que llegaron de Barcelona (1.611), que los que emigraron a la ciudad condal por motivos laborales (674). Por el contrario, a Zamora se «exporta» más mano de obra (1.285 en 2024) de la que se capta (1.195). Cáceres y Toledo fueron otras de las provincias desde las que llegaron más profesionales, y Valladolid y Ávila, a las que más se marcharon.

Perfiles de quienes llegan y se van

No son precisamente profesionales con estudios universitarios los trabajadores que más importa Salamanca. Tres de cada cuatro tienen como mucho Bachillerato. Pero lo cierto es que el 68 % de los que dejan la provincia tampoco superan ese nivel formativo.

La hostelería y el comercio continúan siendo los principales motores de la movilidad laboral. Casi el 40 % de las personas de otras provincias que contratan empresas de Salamanca desarrollan trabajos de restauración, personales, protección y vendedores y otro 20 % están englobados en ocupaciones elementales, entre las que se incluyen empleados domésticos, personal de limpieza, peones, agrarios, de transporte o industriales. Sin embargo, uno de cada cuatro salmantinos que abandonan esta tierra lo hacen para ocupar puestos técnicos y de profesionales científicos e intelectuales, casi tantos como los que lo hacen para trabajar en hostelería y comercio.