Ana Torrecilla, presidenta de la asociación, coloca una vajilla.

El rastrillo San Vicente Paúl, 17 años ayudando

Hoy es el último día para poder adquirir alguno de los objetos que ofrece la asociación

M.B.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 06:20

El tradicional rastrillo solidario de la Sociedad de San Vicente de Paúl afronta hoy su última jornada al público en la calle Azafranal, donde durante la última semana ha sido un punto de encuentro para voluntarios y vecinos que colaboran con su labor social. La organización anima a los salmantinos a aprovechar el último día para participar en esta iniciativa que lleva recaudando fondos para las personas más vulnerables de la ciudad. «Cada compra por pequeña que sea, ayuda a sostener los proyectos que mantenemos todo el año», explica Ana Torrecilla, presidenta de la asociación.

Los fondos obtenidos se destinan a talleres de cocina o al hogar de mayores que la entidad gestiona en la calle Papín, donde personas que viven solas encuentran compañía, con actividades y apoyo emocional.

Entre los artículos expuestos, todos ellos donados por particulares, pueden encontrarse mantas elaboradas a mano con telas de tapicería, vajillas antiguas, muebles en buen estado, ropa bisutería, cuadros, juguetes y objetos decorativos que este año han vuelto a sorprender por su variedad y calidad. «Intentamos que sea un rastrillo más, sino un espacio cuidado donde los objetos que se exponen estén en buen estado y puedan tener una segunda vida», señala Torrecilla.

La organización recuerda que la respuesta de la ciudadanía sigue siendo fundamental en un momento en que la demanda de ayuda es alta. A los talleres de cocina acuden diez personas por trimestre, «lo importante es enseñarles a desenvolverse, a trabajar y a poder salir adelante por sí mismos», finaliza.

