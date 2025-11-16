El Salamanca UDS perdona y paga muy caro una desconexión de cinco minutos ante el Ávila (1-3) Los de Jorge García volvieron a ser superados por un equipo de la zona noble. Dani Hernández firmó el tanto local, pero los abulenses empataron antes del descanso. Y en los primeros compases del segundo acto asestaron dos golpes definitivos para llevarse el triunfo. Además, Servetti fue expulsado

Jaime García Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

El Salamanca UDS regresó al estadio Helmántico con una importante cita frente al Real Ávila, quién contaba con un punto más, para seguir dando pasos hacia los puestos de playoff de ascenso. Los pupilos de Jorge García tenían varias tareas pendientes. La primera hacer bueno el punto ante el Valladolid Promesas de la jornada anterior, un partido donde la falta de puntería condenó las aspiraciones charras. Y el segundo debe, y más importante, celebrar por fin un triunfo contra los equipos de la zona noble, ya que de los seis equipos que tiene por encima el Salamanca UDS, el saldo, hasta el momento, era un empate y tres derrotas.

Sobre el verde, Jorge García introdujo un solo cambio con respecto al último día ante el filial del Valladolid. Mancebo sustituyó al Tomi para jugar en el interior del conjunto salmantino, y poco tardó el equipo en ver el cambio.

Con el balón en juego, fue el Salamanca UDS el que dijo desde el primer minuto: quiero este partido. Y, sin tiempo para colocarse ni en la grada ni en el tapete, empezó a probar a Rodríguez, portero del Ávila. Los aficionados se mostraron satisfechos y no era para menos, el cuadro salmantino era dueño de los primeros compases. Así, en el primer disparo a portería se celebró la diana que abrió el marcador del Helmántico. Mancebo abrió a banda donde esperó Aimar, y éste no se lo pensó dos veces para filtrar un balón raso al punto de penalti para Dani Hernández. Con la calidad del mediapunta zamorano fue sencillo saber el final de la acción, que era con el balón guardado en el interior de la portería para hacer el 1-0.

El gol no detuvo la fe de los charros, que siguieron buscando incrementar su ventaja ante un Ávila que no se encontró sobre el verde hasta cumplido el minuto 30 de juego. Entre tanto, Dani Hernández, Mancebo o Javi Delgado mantuvieron el foco en la portería defendida por Rodríguez, pero la diana se empezó a resistir como en Valladolid. Y es que, el poco acierto y las buenas intervenciones del meta visitante mantenían con vida al Ávila. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Ávila fue mostrando los mimbres que acostumbra a ofrecer en sus partidos, y en este deporte, quién perdona lo acaba pagando.

El primer aviso se dio a cinco minutos para el final del primer acto cuando Leo Mendes se mantuvo firme en un mano a mano ante Serrano. Y cuando se conoció el tiempo de prolongación de la primera parte, llegó el jarro de agua fría. Todo lo bien hecho a lo largo del primer tiempo se esfumó en un saque de esquina donde Leo Mendes y el Ávila devolvió el empate. Apenas había pisado el área charra, pero no perdonó. El paso por la caseta tan solo dejó cambios en el lado visitante, pero lo que no sabía el Salamanca UDS es que una desconexión de cinco minutos le acabaría poniendo el partido muy cuesta arriba.

De forma consecutiva, el Ávila amplió su ventaja con dos zarpazos para pasar del 1-1 al 1-3 en cosa de segundos. Primera una importante pérdida de Murua ocasionó el segundo de los abulenses, y en la siguiente acción, Serrano en esta ocasión no perdonó frente a Leo Mendes en un mano a mano.

Jorge García trató de encontrar respuestas en el banquillo dando entrada a Servetti, Abraham y Tomi, pero los dos golpes del Ávila fueron definitivos. Además, el ariete uruguayo vio la roja después de una protesta. Un carrusel de males que hicieron que el Salamanca UDS cosechase su primera derrota del curso en el Helmántico. Con esta derrota, los de Jorge García mantienen la séptima plaza y se sitúan a 3 puntos del playoff de ascenso.