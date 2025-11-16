Así quedó el escalafón de novilleros de la temporada 2025 La tabla de nuevos valores la lideró 'El Mene', torero maño formado en la Escuela Taurina de Salamanca, y en él, aparecen ocho espadas salmantinos, entre los que Cristian González fue quien más toreó. Marco Pérez, en las 11 tardes antes de su alternativa, fue quien asumió más retos de máxima categoría dentro de una campaña en la que Julio Norte fue la revelación

El liderato de Marco Pérez en la tabla de novilleros de 2024 tuvo su relevo en 'El Mene', que fue quien encabezó la tabla del escalafón inferior en 2025. Novillero maño formado en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, donde compartió tiempo de formación con el propio Marco Pérez. El salmantino completó este año su primera parte de la temporada como novillero, pisando los cosos de mayor relevancia de su carrera novilleril como Sevilla, Zaragoza, Córdoba y Madrid, con seis novillos en solitario en su presentación en Las Ventas, entre otros dentro del periplo de las once funciones que cumplió antes de su alternativa el 6 de junio en Arles (Francia), donde comenzó su carrera como matador de toros.

No lideró el escalafón ni tampoco fue Marco Pérez el novillero salmantino que más toreó esta temporada. Ese liderato salmantino lo ocupó Cristian González (silenciado en su presentación en La Maestranza de Sevilla, que fue el escenario de mayor relevancia que pisó), con 24 novilladas, que son trece menos que con los que terminó al frente de la tabla 'El Mene' (37), siete más que Javier Zulueta, que acabó segundo; mientras que Julio Méndez completó el tercer puesto del podio con 28 ajustes.

Los once primeros del escalafón pasaron de las 20 novilladas y, entre ellos, además de Cristian González, también se encuentra el salmantino Julio Norte que, además de las 21 novilladas toreadas (perdió otra media docena por la grave cornada que sufrió el 22 de septiembre en San Agustín del Guadalix), se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada no solo por la gran regularidad del triunfo sino también por las buenas sensaciones que derrochó en la mayoría de sus comparecencias.

Cristian González (24), Julio Norte (21) y Marco Pérez (11) fueron los tres novilleros salmantinos que más alto acabaron en el escalafón en la temporada de 2025. Las mismas actuaciones que Marco Pérez las completó Jesús de la Calzada, que fue el cuarto nombre en danza del año en el que la tabla de los novilleros la ocuparon ocho espadas, uno más que los siete del curso pasado. Entre todos sumaron 78 actuaciones que se quedan por debajo de las 92 de la pasada campaña, en la que Marco Pérez recuperó un liderato que no conseguía un salmantino desde que lo alcanzó Juan del Álamo en 2010 con 38 actuaciones. Aunque la cifra de las 78 novilladas de 2025 son una tercera parte más de las 54 con las que se cerró la campaña de 2023, la previa a la irrupción de Marco Pérez en el panorama profesional.

Marco Pérez no fue la única alternativa salmantina del año, a ella se sumó una testimonial, la del veterano Javier Blanco, que reapareció por un día para cumplir el sueño de gozar del ansiado título de matador de toros. De la misma manera que ambos abandonaron el escalafón de novilleros con picadores, este año entraron en él el citado Julio Norte y también Salvador Herrero, que abandonaron de esta manera el colectivo taurino de la Escuela. Así se mantuvo el mismo número de alternativas charras que en 2024 (entonces Ismael Martín y El Roque) y se aumentaron los debut con los del castoreño (en 2024 únicamente uno, Manuel Tabernero).

La cifra

—138 NOVILLEROS. El escalafón de novilleros 2025 se completó con la presencia de 138 espadas, de los cuales 8 fueron salmantinos. De todos ellos solamente dos llegaron a las 30 actuaciones y únicamente los once primeros llegaron a las 20 y hasta 49 espadas apenas torearon un solo festejo en toda la temporada. Y 16 únicamente cumplieron dos paseíllos.

Escalafón

Iker Fernández 'El Mene' fue el novillero que lideró la tabla de novilleros con picadores de la temporada de 2025, en la que el podio lo completaron Javier Zulueta y Julio Méndez. Los veinte primeros de la tabla y las posiciones de los ocho espadas salmantinos han quedado de la siguiente manera:

1. 'El Mene' (37 novilladas con picadores y 29 orejas)

2. Javier Zulueta (30-37)

3. Julio Méndez (28-51)

4. Tomás Bastos (26-35)

5. Álvaro Serrano (25-42)

6. Pedro Andrés (24-39)

7. Cristian González (24-37)

8. Cid de María (24-29)

9. Aarón Palacio (23-35)

10. Julio Norte (21-48)

11. Tomás González (21-27)

12. Pedro Luis Pérez (19-9)

13. Olga Casado (18-37)

14. Nacho Torrejón (18-30)

15. Martín Morilla (18-16)

16. Ignacio Candelas (17-17)

17. Mario Vilau (15-35)

18. Félix San Román (15-33)

19. Joel Ramírez (15-23)

20. Emiliano Osornio (15-17)

(...)

25. Marco Pérez (11-20)

27. Jesús de la Calzada (11-4)

52. Salvador Herrero (5-6)

72. Valentín Hoyos (3-1)

76. Raquel Martín (2-4)

135. Pérez Pinto (1-0)