Julio Norte se reivindica de la manera más torera Arrolladora tarde de cuatro orejas en la que destacó la arrebatada obra al sexto de Casasola, premiado con la vuelta al ruedo. Le acompañó a hombros Cristian González, en tono menor

LA FICHA Guijuelo. Domingo, 17 de agosto. Tercer festejo del abono. Tres cuartos de entrada en tarde soleda y de calor.

GANADERÍA 2 novillos de El Capea (para rejones), noble y de excelente calidad el 1º y muy mal presentado el 4º, que fue protestado. Y 4 de Casasola en lidia ordinaria, bravo el 2º, noble el 3º; manso rajado y noblote el 5º; y bravo y emotivo el 6º, premiado con la vuelta al ruedo: Resistemucho , número 23, colorado, nacido en enero de 2022 y de 450 kilos.

DIESTROS

SERGIO PÉREZ Rejonazo que hace guardia, pinchazo y rejonazo, con un descabello (saludos); y rejonazo atravesado y cinco descabellos (saludos).

CRISTIAN GONZÁLEZ Blanco y oro Pinchazo y estocada (oreja); y pinchazo y estocada casi entera de la que salió trompicado (oreja).

JULIO NORTE Celeste y oro Estocada (dos orejas); y pinchazo y gran estocada (dos orejas).

Parecía una evidencia que Julio Norte iba a ser uno de los nombres de la novillada de la Feria de Salamanca. Sin embargo, no tuvo ni una llamada. Por eso, la cita de Guijuelo, a 60 km de La Glorieta iba a ser el mejor escenario para reivindicarse: cuatro orejas y la sensación de un novillero recién llegado pero en sazón. Al sexto le firmó la faena de la tarde, que cobró mayor enteros por la entrega, la disposición, los arrestos y el buen toreo ante Resistemucho, cuando ya tenía no solo el doble trofeo del tercero si no también el protagonismo y los titulares de la tarde.

Los dos agradables y cómodos utreros que se jugaron en la primera parte, se enlotaron con otros dos de mayor cuajo, formidable remate aunque agradables defensas. Las de este Resistemucho, estrecho de sienes, gacho y engatillado a la vez, coronaban un juego de toro bravo. En todos los tercios. Desde la salida hasta la dura muerte. Entre medias, una entrega sin límites, una codicia depurada, una humillción sin reservas e incansables acometidas. Todo tuvo efervescencia, que fue además lo que le puso Julio Norte a lo que hizo. Desde los dos faroles de rodillas con los que abrió el emotivo saludo de capa, pasando por el explosivo inicio del trasteo con las dos rodillas en tierra, en el que se lo cambió por la espalda y, de hinojos, enlazó derechazos de los que saltaron chispas antes de la explosión con el pase pecho ligado y larguísimo, hasta la contundente estocada.

Le dio distancia en las primeras series y no forzó llevándolo en línea para administrar al novillo. Humillado y profundo por el izquierdo, Norte tiró largo al natural en la cuarta serie. Antes y después aguantó parones y miradas con desparpajo y valor. Al final le cuajó la tanda al natural más profunda y entregada, antes de meterse en cercanías, con circulares por la espalda aguantando con valor y seguridad la vuelta del novillo en los muslos en el parón ojedista que domina.

En el noble tercero, que se puso protestón cuando Norte cortó las distancias, ya amarró el triunfo a base de arrestos. Tanto que atropellando la razón unas veces y derrochando valor otras llegó mucho al tendido que vibró por primera vez en la tarde.

Sergio Pérez no encendió la mecha con el extraordinario que abrió plaza de San Pelayo, divisa que echó un borrón con el otro, en el que el rejoneador trató de apaciaguar las protestas del público que descargó sus iras contra la penosa presentación del bicho.

Al hilo del pitón siempre en su primero Cristian González dijo poco con el segundo. Mejor estuvo con el grandón, manso y rajado quinto. Comenzó esa faena con impertérritos estatuarios en inicio poco recomendado para tanta mansedumbre. Trató de sujetarlo luego en el abrigo de las tablas y allí firmó algún bello pasaje con intermitencia. Jugar con las querencias para aprovechar su nobleza fue la clave ante un animal que no ofreció mayor dificultad que la de descubrir ese secreto hasta que se aburrió.