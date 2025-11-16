'Milagro' en el convento de Cantalapiedra: «Vivimos en agradecimiento por lo que el Señor está haciendo» En octubre han entrado dos jóvenes de 23 y 27 años y en noviembre comenzará una tercera con la carrera de Medicina

Jorge Holguera Illera Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:10

En Cantalapiedra, el «milagro» de las vocaciones es ya una costumbre porque llevan años contando con una comunidad que se mantiene constante con entre 50 y 60 hermanas.

En la actualidad el noviciado del monasterio cuenta con 14 jóvenes procedentes de lugares como Salamanca, Valladolid, Tenerife, Galicia o Madrid.

Entre las aspirantes que hacen vida en el monasterio se encuentra Noelia, con 23 años, de Móstoles que estudió la carrera de Óptica y entró el pasado 4 de octubre. El 18 de octubre llegó a Cantalapiedra Leticia, de 27 años, enfermera que trabajaba en la Clínica de Navarra. Entre las novicias se encuentra sor María Gracia, de 24 años, que estaba a punto de terminar la carrera de Medicina y la salmantina sor María Hesed, de 21 años, que también estaba formándose en Medicina.

El próximo 27 de noviembre llegará Macarena a Cantalapiedra, procedente de Sevilla. Tiene 46 años y «hizo la unidad de paliativos para niños en Sevilla, que no había», indica sor María Virginia, otra hermana joven, a sus 43 lleva 25 en el monasterio y desde 2014 como maestra de novicias.

«Es un milagro y lo nuestro es asombrarnos del milagro que Dios hace, pero no hay clave, porque es verdad que hay muchos monasterios que viven muy fielmente su vocación, las hermanas son buenísimas y no hay vocaciones», opina la priora, sor María Aleluya.

«Vivimos en agradecimiento totalmente, y admiradas de lo que el Señor está haciendo, por alguna misión que él sabe pero no nos lo cuenta, el Señor cuando hace las cosas las hace por algo, no sabemos el porqué», explica la madre.

En el monasterio no son ajenas a la realidad y problemas que atraviesa el mundo. No han visto la película 'Los Domingos' pero si les han dicho que está en cartelera. La santidad está de moda también como inspiración para cantantes como Rosalía. Hablando de modas aseguran que lo que siempre ha estado de moda es que «a Dios le importa nuestra felicidad y sigue llamando a las personas y a los jóvenes a que le sigamos, bien desde una vocación sacerdotal, contemplativa o de matrimonio», considera sor María Virginia. «Dios tiene un plan para cada uno», asegura.

Centradas en lo esencial

En relación con las novedades experimentadas en la vida de las monjas. «Como nuestra vida está basada en lo que es esencial, es mucho menos cambiable que la vida del mundo de fuera, Jesucristo no altera, en 20 años fuera las cosas han mutado tremendamente, pero en nuestra Orden desde el siglo XIII, en que fue fundada, los cambios han sido mínimos, porque lo que es más superficial se modifica constantemente, lo que es más esencial permanece», justifica la madre. No obstante «la comunidad constantemente va discerniendo, porque queremos responder más al Señor», añade sor María Hesed.

55 mujeres entre ellas dos aspirantes

En el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Cantalapiedra hay actualmente 55 mujeres. Dos de ellas son aspirantes, tres novicias, 9 profesas temporales y el resto, solemnes.

Hermanas mayores

En el convento de Cantalapiedra las hermanas cuidan con especial cariño a las mayores. Actualmente ocho de ellas se apoyan con sillas de ruedas y como 15 o 16 son dependientes. Entre las monjas jóvenes se turnan para prestar el apoyo que puedan necesitar sus compañeras.

